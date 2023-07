''E' un figo'': Clizia Incorvaia presenta il fratello Mattia ai suoi follower, foto

Il parente della 42enne e di Micol, 29 anni, è CEO e fondatore si una società immobiliare e di costruzioni

Clizia Incorvaia sorride mentre è seduta sul bordo piscina accanto a un uomo a cui vuole un bene profondo. L’influencer presenta a tutti i suoi follower il fratello Mattia. L’ex ‘vippona’ non ha dubbi. “E’ un fico”, sottolinea. Le danno perfettamente ragione la ‘suocera’ Eleonora Giorgi e il compagno Paolo Ciavarro. L’attrice 69enne commenta: “Che fratello figooo, ma anche tu non scherzi!”. Il 31enne, che dalla siciliana il 19 febbraio 2022 ha avuto il suo primo figlio Gabriele, scrive: “A boniii!”.

Classe 1990, Mattia ha 33 anni. Sul social si presenta come CEO & founder di Incorvaia Capital Edile S.r.l., società immobiliare, che si occupa di investimenti, progettazioni, costruzioni, ristrutturazioni. E’ anche business developer di Incorvaia Costruzioni S.r.l., lavora con grande profitto e dedizione nell’azienda di famiglia. In questo momento si sta occupando della vendita di alcuni appartamenti a Porto Empedocle locati in palazzine edificate proprio dalla sua ditta.

Il parente della 42enne e di Micol, 29 anni, è CEO e fondatore si una società immobiliare e di costruzioni

Mattia, fratello pure di Micol, è stato ospite in tv di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, proprio durante la partecipazione della 29enne all’ultimo GF Vip. Clizia è pazza di lui e su Instagram sottolinea: “Dimmi che ho un fratello figo senza dirmi che ho un fratello figo”. La sorellina minore riferendosi al secondogenito, aggiunge: “E come si fa a non dirlo!”.

E’ il secondogenito di famiglia: classe 1990, ha 33 anni

La Incorvaia in questi giorni si trova con la sua famiglia proprio in Sicilia, dove tutt’ora risiedono i suoi cari: non potrebbe desiderare vacanze migliori.