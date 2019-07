Angela Nasti, 19 anni, e Kevin Bonifazi, 23, non si nascondono più. L'ex tronista di "Uomini e Donne" e il calciatore del Torino escono allo scoperto sui social. Angela infatti in una storia pubblicata su Instagram condivide la prima foto di coppia. I due fidanzati si trovano in barca a Formentera e Kevin bacia teneramente la ragazza sulla guancia.

La sorella minore di Chiara Nasti, famosa influencer, a fine maggio ha salutato il trono di "Uomini e Donne" scegliendo fra i corteggiatori Alessio Campoli. La storia, però, è durata pochissimo. In meno di due settimane la coppia si è detta addio.

Non sono mancate le polemiche: secondo alcuni Angela avrebbe partecipato al programma di Maria De Filippi solo per acquisire visibilità. La ragazza si è difesa ma ora la liaison con Kevin Bonifazi riaccende gli animi sui social.

I rumors su una presunta relazione con il calciatore erano già usciti nelle scorse settimane. Appena pochi giorni fa, la stessa Nasti, replicando alle critiche dei follower, ha praticamente confermato i pettegolezzi. Un utente, infatti, le ha scritto: "Mesi per trovare il fidanzato, uscite e dopo un paio di giorni vi lasciate... una settimana dopo sei fidanzata". "Poteva passare un giorno, un mese o un anno, mi avreste giudicato e attaccato a prescindere - la replica dell'ex tronista - Non spreco fiato a giustificarmi perché ho la coscienza talmente pulita che non saprei che dirvi. Siate felici". Ora ecco la prima foto di coppia. In barba agli haters, Angela è innamorata.











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 17/7/2019.