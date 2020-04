Anna Munafò incinta svela il nome scelto per il figlio: si chiamerà...

Anna Munafò, incinta, svela il nome scelto per il figlio in arrivo il prossimo giugno: il bambino, un maschietto, si chiamerà Michael.

L’ex tronista di Uomini e Donne, in occasione del suo compleanno, regala ai fan la notizia. Rivela il nome scelto per il figlioletto. Se lo fa scrivere dal marito, Giuseppe Favorita, sul pancione e lo mostra sul social ai followers. Condivide uno scatto in cui posa così: davanti a lei una bella torta per i 34 anni compiuti.

E’ euforica, nonostante l’isolamento forzato a causa dell’emergenza Coronavirus., Ha scoperto di essere in dolce attesa a ottobre, a dicembre 2019 ha sposato il compagno.

“Ero a fare un aperitivo con una mia amica e scherzavamo sulla possibilità che fossi incinta. Sono passati altri due giorni e ho fatto il test. Ed è uscito positivo - ha raccontato a Uomini e Donne Magazine Anna Munafò - Ho preso il test, l’ho impacchettato, nel senso che ho fatto proprio un pacchettino regalo. Sono andata a casa dei suoi genitori, dove lui stava pranzando. Ho atteso che finisse di pranzare: volevo dirglielo ma temevo gli andasse il pranzo di traverso o che gli prendesse un colpo. Dopo il pranzo l’ho chiamato in disparte e gli ho detto: ‘Ti ho fatto un regalo. Anzi, no, forse il regalo lo hai fatto tu a me!'. Lui ha aperto il pacchetto: era emozionatissimo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2020.