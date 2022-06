Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati: ecco perché

Anna Pettinelli è single. Ufficializza la rottura con Stefano Macchi: i due si sono lasciati. La conduttrice radiofonica 65enne a Maurizio Costanzo rivela la fine della sua relazione con il doppiatore e attore 47enne. Con lui aveva partecipato a Temptation Island Vip, mettendo alla prova il loro amore, tra pianti e alcune liti. Nonostante tutto i due ne erano usciti indenni: tre anni dopo l’addio.

In tv, un mese fa circa, Anna Pettinelli aveva accennato alla crisi che viveva il suo rapporto sentimentale: evidentemente i problemi non si sono risolti e sono arrivati i titoli di coda. “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi, quando ad un certo punto è arrivata notte, ho detto ho voglia di sole, e s’era fatta notte”, confessa la Pettinelli prendendo spunto dal titolo della trasmissione a cui affida la sua confidenza, S’è fatta notte, su Rai Uno.

L’amore tra Anna e Stefano è scemato, semplicemente. Non sarebbe stata la forte differenza d’età, 18 anni, a portarli alla separazione dopo molti anni: i due stavano insieme dal 2014, subito dopo essere stati a Temptation hanno persino pensato alle nozze, invece implacabile c’è stato il crack.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/6/2022.