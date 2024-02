Anna Tatangelo e il modello con 10 meno di lei sempre più innamorati: le foto della passione all’estero con Mattia Narducci

La coppia si è concessa qualche giorno fuori dall’Italia per svagarsi e stare insieme

Sul social diverse foto della vacanza, compresa quella di un caldissimo bacio

Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci sono sempre più innamorati.

La coppia si è concessa qualche giorno di vacanza all’estero all’insegna della passione e del romanticismo.

La cantante 37enne, che quest’anno non ha partecipato a Sanremo, proprio nei giorni del Festival 2024 ha deciso di allontanarsi per un breve periodo dall’Italia insieme alla sua dolce metà.

I due sono atterrati a Londra per passare qualche ora spensierata tra shopping e scorpacciate nei ristoranti della capitale inglese.

Anna Tatangelo, 37 anni, e Mattia Narducci, 26, sono sempre più innamorati

E’ stata Anna a condividere diverse immagini della trasferta sul suo account Instagram. In una si vede anche un passionale bacio in bocca con il modello che ha 11 anni meno di lei (Mattia è del 1997, ma ha ancora 26 anni).

Non molto tempo fa a Verissimo Anna, mamma di Andrea, avuto nel 2010 insieme a Gigi D’Alessio, aveva parlato di questo amore e anche della differenza d’età col modello di Piacenza.

La cantante durante la vacanza a Londra

“Si parla tanto della differenza d’età, a volte è una risorsa. Punti di vista differenti, esperienze di vita differenti. Quando ci si può arricchire l’un altro anche con visioni diverse delle cose è un modo per goderti le cose, maturare e per divertirti anche”, aveva detto.

La coppia si scambia un passionale bacio in bocca durante un pasto fuori

“Ci vuole, l’amore per me è anche leggerezza, al di là della responsabilità che si ha l’un altro. Volersi bene, stare bene, delle volte anche svuotare la mente fa bene e stare con chi ti fa stare bene, come lui. E’ arrivato in un momento inaspettatissimo della mia vita. Il tempo ci dirà…”, aveva aggiunto.

“Lui mi ha accolto in un momento di grande stanchezza perché venivo da un periodo difficile con mia mamma, che era morta da pochi mesi. Ero dimagrita sette chili. Ero stata davvero male, non riuscivo a dormire. Era un periodo davvero molto tosto”, aveva continuato.

Anna addenta un hamburger

“Lui ha saputo aspettare, mi ha saputo corteggiare in un momento in cui non volevo vedere nessuno. Riesce sempre a strapparmi un sorriso, è una bella storia”, aveva concluso.