Vestito corto, niente strascico, scarpe alte col tacco e capelli raccolti in una lunga coda per la 37enne

Ha detto di sì al 43enne Francesco Muglia, vicepresidente dell’area marketing di Costa Crociere

Cerimonia blindatissima celebrata il 29 giugno nella Basilica di Assisi: ora mostra il look

Annalisa, cantante diventata celebre ad Amici, si è sposata. Il 29 giugno ha detto di sì al compagno 43enne Francesco Muglia, vicepresidente dell’area marketing di Costa Crociere, nella Basilica di San Francesco ad Assisi. Il 1° luglio, poi, sono arrivate le nozze con rito civile a Tellaro, in Liguria. La 37enne finora aveva mantenuto il più stretto riserbo sui fiori d’arancio, adesso però svela il suo look. Sul social condivide le foto con il raffinato e particolare abito scelto per il matrimonio.

La cantante Annalisa si è sposata: foto con l'abito raffinato ma particolare scelto per il matrimonio

Annalisa è al settimo cielo. Per accompagnare le immagini che la ritraggono con l’abito da sposa scrive: “Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore. 29/6/2023”.

L’artista di “Mon Amour” poi si lascia ammirare bella e sbarazzina. Il vestito che l’ha conquistata è corto. Per lei niente strascico, ai piedi scarpe alte. Annalisa ha raccolto i capelli in una lunga coda, sprigionando così la sua anima romantica, ma allo stesso tempo rock.

Il vestito di Annalisa è firmato da Dolce e Gabbana, come rivela lei stessa, del resto, col suo tag: è un mini dress total white di pizzo con manica lunga leggermente a sbuffo. E’ arricchito sul corpetto da decorazioni con Swarovski a forma di fiori. Anche la cintura brilla grazie ai cristalli. Il prezzo dell’abito di aggirerebbe intorno ai 7.000 euro. Ai piedi per la ragazza décolleté bianchi con tacco a spillo e plateau.

