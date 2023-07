Ornella Vanoni in spiaggia in costume a 88 anni: la foto

Si rilassa in vacanza: ha conquistato il Diversity Awards per aver parlato senza tabù della depressione

Ornella Vanoni in spiaggia indossa un intero coloratissimo. Chic, sorridente con un’amica, assapora l’inizio estate. Posta la foto che la immortala così sul social e si lascia ammirare dai fan in costume a 88 anni. E’ una donna libera sicura di sé.

Ornella Vanoni in spiaggia in costume a 88 anni

La cantante abbatte l’ennesimo stereotipo: non ha alcun problema a far vedere a tutti il suo fisico, vicina ai 90 è consapevole del suo fascino e cattura una pioggia di ‘like’. Da sempre un esempio per molti, amata pure dai giovanissimi, l’artista è stata eletta personaggio dell'anno nell'ottava edizione dei Diversity Media Awards, i premi che vanno ai personaggi e ai contenuti mediali capaci di veicolare una rappresentazione inclusiva della società “per genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età, disabilità e aspetto fisico”.

Ornella ha conquistato il riconoscimento per aver parlato di depressione pubblicamente, infrangendo un tabù. A presentarla è stata Francesca Vecchioni, presidente e fondatrice del premio. “La malattia mentale è molto comune: quanta gente soffre di depressione? Mi sono ricoverata. Mi hanno detto: ‘Lei è ansiotica, non dorme’. ‘Io non dormo per tre mesi e mi ammalo anche io’, mi ha detto il dottore. E ha ragione. Io sono ansiotica e quindi prendo gli psicofarmaci da anni: ormai saranno 30 anni. Ma non me li tolgo, perché ho delle cadute. Come tutte le persone umane, ogni tanto si hanno delle cadute. Ma io ho una barriera che sono gli psicofarmaci. Oltre non vado più. Lo consiglio a tutti di curarsi”, ha detto sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano.

“Ornella, tu hai abbattuto tutta un’altra serie di stereotipi: sei l’immagine di una donna che comunque va oltre, diciamo, dei luoghi comuni che spesso mortificano il mondo femminile. Devo dire che questo è la dimostrazione dell’intersezionalità”, ha replicato la Vecchioni. “Bisogna avere coraggio”, ha ribattuto la Vanoni. Poi a chiarito: “Adesso ho tanta gioia di vivere, forse più di prima”. In spiaggia infatti sprigiona tutto il suo buonumore.