Francesca Pascale e Paola Turci festeggiano un anno di matrimonio: tenera dedica e foto private

La 37enne esprime tutto il suo amore alla donna che ha sposato il 2 luglio 2022

L'ex compagna di Silvio Berlusconi felicissima con la moglie 58enne, con cui fa coppia dal 2020

Francesca Pascale e Paola Turci sono felici e innamorate. Le due festeggiano col sorriso un anno di matrimonio. La 37enne napoletana fa una tenera dedica alla cantante e pubblica alcune foto private che le ritraggono in coppia insieme.

Francesca esprime tutto il suo amore alla donna che ha sposato il 2 luglio 2022. L'ex compagna di Silvio Berlusconi considera una benedizione avere accanto la moglie 58enne, con cui fa coppia dal 2020. Nel giorno del loro primo anniversario scrive: “Nel mio cuore ti ho sposata dal primo istante che ti ho incontrata…Buon anniversario donna meravigliosa, ti amo”. Accompagna le sue parole con una serie di scatti privati: sono istanti della loro vita gioiosa e piena di passione. C’è pure qualche immagine delle nozze, festeggiate al Palazzo dei Priori di Montalcino.

Anche la cantante fa la sua dedica. Pubblica un’immagine del giorno dei fiori d’arancio in cui lei e la Pascale si tengono per mano e sottolinea: “Sì, ancora e per sempre”.

Le due nel giorno delle nozze

Francesca e Paola sono state paparazzate per la prima volta insieme nell’estate 2020 mentre erano in crociera in barca. Nel 2021 andarono poi insieme al Gay Pride di Napoli. Le due non hanno mai commentato i pettegolezzi relativi al loro amore, rifiutando anche copertine e soldi. L’unione civile è stato il coronamento di un sentimento che le ha letteralmente travolte. Ora, alla luce del sole, si amano liberamente e sul social, seppur amanti della loro privacy, si svelano sempre di più.