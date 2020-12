Antonella Clerici: 'Maelle chiama i figli del mio compagno 'fratelli', Vittorio per lei è...'

Antonella Clerici racconta la sua felicità da quando si è trasferita ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, con il compagno Vittorio Garrone e Maelle, la figlia 11enne avuta da Eddy Martens. La ragazzina è entusiasta e ha un ottimo rapporto con l’imprenditore legato alla mamma 57enne e i figli dell’uomo nati dal suo precedente rapporto. “Li chiama ‘fratelli’”, rivela la conduttrice Rai a Confidenze.

Quando parla di Maelle, la Clerici ha lo sguardo che si illumina. E’ contentissima che abbia legato tanto con Garrone: “Vittorio è un punto di riferimento importante per lei. Quando ci siamo conosciuti aveva solo sette anni e anche se ha il suo papà si vogliono molto bene. E lei chiama i figli di Vittorio ‘i miei fratelli’”.

Poi la bionda svela: “In questo periodo due vivono con noi. Luca ha 18 anni e segue le lezioni a distanza. Invece Beatrice, che ne ha 25, prepara gli esami universitari. In più c’è il suo fidanzato, mentre la sorella Agnese è a Parigi”.

Sono una splendida famiglia allargata. “Siamo una bella famigliona - conviene Antonella - Vedere i ragazzi ogni giorno e non solo nei fine settimana ha rinforzato i nostri rapporti, ne sono felice e quest’anno le feste le passeremo tutti qui. Di solito a me piace organizzare qualche giorno sulla neve, ma visto che non si può, faremo Natale nel bosco!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/12/2020.