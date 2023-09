''Sua figlia Stella ha le doti di una grande presentatrice'': Antonella Clerici piange in diretta tv parlando dell'amico Fabrizio Frizzi

La conduttrice 59enne crolla quando deve ricordare l’amico scomparso il 26 marzo del 2018

Antonella Clerici non riesce a trattenere le lacrime. In collegamento in diretta tv con l’appuntamento mattutino del Tg1 per parlare del ritorno del suo programma, E’ sempre Mezzogiorno, piange parlando dell’amico Fabrizio Frizzi, a cui era legatissima. Ha solo parole d’elogio per il presentatore scomparso il 26 marzo del 2018 a soli 60 anni. Per la 59enne la bimba che il conduttore ha avuto dalla moglie Carlotta Mantovan è la sua degna erede. Non ha dubbi: “Sua figlia Stella ha le doti di una grande presentatrice”.

Antonella prima parla dell’impegno televisivo che la vedrà sempre protagonista nel daytime di Rai Uno. “Sì esatto, è proprio così, lunedì si riparte. Sono molto felice perché per me è un appuntamento quotidiano con le persone. Mi piace tenere compagnia, cucinare, chiacchierare. Parlo di tutto, di vita, di quotidianità”.

La Clerici racconta le sue vacanze: “Per me questa è stata un’estate di pace e relax, l’ho passata in mezzo natura con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo, in una straordinaria semplicità. Sono stata anche in Normandia, dove ho fatto lunghe passeggiate anche con Carlotta Mantovan”. E’ da sempre amica della vedova di Frizzi, ora 40enne, che voci sempre più insistenti vorrebbero concorrente a Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Giorgia Cardinaletti, alla guida del telegiornale, le mostra alcune immagini del dicembre 2017 in cui si vede Fabrizio Frizzi a sorpresa da lei negli studi de La Prova del Cuoco. Antonella non riesce a rimanere indifferente e si commuove. “Queste immagini per me sono sempre faticose. Faccio un po’ di fatica anche perché lì c’era la speranza. Qui lui era venuto nel nostro studio a La prova del cuoco, proprio per festeggiare il mio compleanno. Ma non potevo immaginare che dopo tre mesi Fabrizio non ci sarebbe stato più”, sottolinea col volto sofferente.

Antonella così parla della piccola del popolarissimo presentatore, che il 3 maggio scorso ha compiuto appena 10 anni: “Sua figlia Stella secondo me è l’erede di Fabrizio, è una cosa di cui io sono sicura. Spero di esserci ancora quando lei debutterà, ma io sono sicura che lei sarà un Fabrizio Frizzi, Stella Frizzi all’ennesima potenza… Io di questo ne sono certa, perché ha le doti per essere una grande presentatrice televisiva”.