''Mangio poco'': continuano a scrivere che forse non sta bene, Flavio Briatore risponde via social

Flavio Briatore ribatte a chi tra i media, vedendolo assai dimagrito in tv, continua a scrivere che forse non sta bene. In un video via social risponde. “Sono in ottima forma. Mangio poco”, sottolinea. Svela che i chili persi finora non sono 18, come ha affermato a E’ sempre Cartabianca su Rete 4, dove è stato ospite di Bianca Berlinguer, ma addirittura 20. Il 73enne poi promette di condividere la sua portentosa dieta, il digiuno alternato, con i numerosissimi fan che gliela chiedono. E’ riuscito a perdere peso cibandosi ogni 16 ore: segue questo regime alimentare da un anno.

“Ho visto che molti siti parlano di Flavio Briatore dimagrito, 'forse non sta bene'. Invece no, non è così - esordisce l'imprenditore - Sì, sono dimagrito, è vero. In un anno ho perso 20 chili, ho fatto una dieta particolare con cui ci sono arrivato”.

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco, 13 anni, aggiunge: "Per cui non preoccupatevi, sarò ancora con voi spero per molto tempo, anzi essere dimagriti significa più salute a un certo punto sopportare un peso importante non fa bene a nessuno, faccio attenzione nel mangiare. Mangio poco e tra un pasto e l'altro faccio passare 16 ore. Poi con calma scriverò la dieta”.

Flavio parla pure della partecipazione nel programma della Berlinguer, passata a Mediaset: “Poi vi volevo ringraziare per ieri sera, sono stato dalla Berlinguer, prima volta a Mediaset, è stato un trionfo. Grazie che mi seguite e non preoccupatevi, io sto da Dio. Ora vado a Londra”. Nelle sue storie, ironicamente, fa vedere due misere fette di limone e scrive: “Lunch”. Immancabile una emoticon con espressione stupita e una che ride a crepapelle. Una volta a Londra, Flavio si mostra anche mentre si tiene in forma con una lunga camminata in un famoso parco, all’aria aperta.