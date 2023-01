La conduttrice 59enne ammette: “A me piace portare bene la mia età”

Critica, però, chi fa un uso esagerato delle punturine e del bisturi

Antonella Clerici, tornata al timone di The Voice senior, su Rai Uno, saldissima al comando di E’ sempre Mezzogiorno, in onda sulla stessa rete tv, a Chi parla del suo rapporto con i ritocchini estetici. La conduttrice 59enne non ha dubbi: “Possono aiutare...”. Ma critica chi ne fa un uso smodato ed esagerato.

Antonella Clerici parla del suo rapporto con i ritocchini estetici: ''Possono aiutare, ma…''

Quando le si domanda il motivo per cui tutti abbiano paura di invecchiare, la presentatrice risponde: “Perché la vita media si è allungata. Ricordo che mio padre, alla mia età, mi sembrava vecchio, mentre oggi, alla mia età, sei giovane: sarà per quello che mangiamo, per la medicina, per i ritocchini”.

La Clerici subito dopo aggiunge: “A me piace portare bene la mia età, non vorrei dimostrare vent’anni di meno. Vedo facce tumefatte o bocche strane che provocano l’effetto contrario. Devi avere l’accortezza di fare cose giuste, ci si può aiutare con la medicina estetica mantenendo l’armonia”.

Antonella a fine novembre a proposito della chirurgia estetica a Il Messagero aveva confidato: “Dal chirurgo estetico vado non più di due volte l’anno. Non voglio trasformarmi. Io faccio poche cose, continuative, e sempre d’estate perché d’inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe. Ho iniziato a 40 anni. E’ meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia…”.