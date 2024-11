Nell’ultima puntata de I Segreti di Casa Briatoraci le sorprendenti parole della showgirl

La 44enne è talmente legata all’imprenditore 74enne che non sopporterebbe una sua unione

Elisabetta Gregoraci lascia tutti di stucco. Nell’ultima puntata di Questioni di Stile va in onda anche la clip finale de I Segreti di Casa Briatoraci. All’interno un riassunto dei siparietti migliori tra la 44enne e l’ex marito 74enne, ma pure alcuni fuori onda. Uno di questi su Flavio Briatore è clamoroso. “Se si risposa? Lo ammazzo”, confessa la calabrese. Il manager, seduto al suo fianco sul divanetto, sorride.

Elisabetta Gregoraci e il clamoroso fuori onda sull'ex marito Flavio Briatore: ''Se si risposa? Lo ammazzo''

Elisabetta ha sempre rimarcato la gelosia di Flavio nei suoi confronti, anche da ex. Ma mai aveva mostrato tanto chiaramente anche la sua possessività nei confronti del manager. I due si sono sposati nel 2008 e hanno divorziato nel 2017: sono genitori entusiasti di Nathan Falco, 14 anni. La Gregoraci ha perennemente parlato del rapporto indissolubile che la lega a Briatore quotidianamente. Gli uomini dopo di lui finora sono sempre stati ‘di passaggio’: lui resta il punto fermo della sua esistenza. Ancora maggiormente ora che è tornata single.

I Briatoraci si mostrano senza troppi filtri. “Cosa mi ha colpito di te? Ho pensato: magari questa è la ragazza che sta a casa cucina. Nel frattempo la cucina non sa neanche dov’è. A casa non ci sta, quindi c’è stato un grande misunderstanding di quello che pensavo che tu fossi e che invece sei. Alla fine hai fatto una carriera bellissima però…”, dice Flavio all’ex moglie.

“Mi ricordo il tuo primo messaggio: Sei di più, sei speciale, non cambiare mai”, gli fa notare Eli. Lui sornione però rimarca: “Poi sei cambiata…”. Lei sulle possibile nozze di Briatore anche in onda è quasi categorica: “Ma mica ti vuoi risposare, no? Abbiamo finito…?”. “No, non mi voglio risposare abbiamo finito - replica Flavio - Tu invece potresti risposarti”. Elisabetta controbatte: “Non ho voglia di risposarmi, sto bene così”.

Arriva quindi il fuori onda. Elisabetta è innervosita da alcune parole pronunciate da Briatore nei suoi confronti, ritiene di essere stata più carina nel parlare di lui di quanto lui non sia stato con lei. Una voce fuori campo le fa notare: “Ha promesso che non si risposerà…”. La Gregoraci è lapidaria: “Quello lo so, lo ammazzo!”. E si chiude qui.