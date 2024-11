Antonella Mosetti finalmente rivela i suoi veri guadagni su OnlyFans: le cifre

La 49enne con onestà ha spiegato quanto fattura con il profilo sul social a pagamento per adulti

Qui l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ si mostra più provocante rispetto ad altri social

I guadagni di Antonella Mosetti su OnlyFans non sono stratosferici.

Finalmente la showgirl, con grande onestà intellettuale, ha rivelato quali cifre fattura grazie alla nota piattaforma social a pagamento.

E’ stata intervistata nel programma “Questioni di stile” e qui ha spiegato anche di non esagerare con i contenuti che pubblica, anche se le piace mostrarsi in modo più provocante rispetto a quanto non faccia sui profili che ha su altri social.

Antonella Mosetti, 49 anni, rivela finalmente quali sono i suoi guadagni sul noto social a pagamento per adulti 'OnlyFans'

La 49enne ha quindi detto parlando delle cifre che riesce a portare a casa con questa attività: “Posso guadagnare da 500 euro a 2000 euro al mese”. Insomma non i numeri pazzeschi di cui si è vociferato in passato.

Nel programma che conduce Elisabetta Gregoraci su Rai2, ha quindi sottolineato di non essere un’attrice hard: “Metto delle foto sexy che non posto sugli altri social come un balletto un po’ più osé, o una mutandina che si vede e non si vede”.

Molto richieste sono le foto e i video dei suoi piedi, che sono considerati tra i più belli d’Italia. Lei non si tira indietro e li mostra orgogliosa, magari con sopra un po’ di panna con le fragole.

Antonella Moesetti intervistata a Questioni di stile

Dei giudizi della gente le interessa poco, lei ci ha messo la faccia: “Sì perché non si può fare una cosa a metà”. Se avesse saputo prima di questo strumento, avrebbe iniziato anche da più tempo ad utilizzarlo.

“Trovo molta gente adulta, uomini in carriera, che anche solo l’idea di poter parlare con te… perché non ho miliardi di persone che mi seguono, faccio una cernita, sono pochi ma buoni. Sono carini, rispettosi, gente per bene, non c’è chi ti insulta come su altri social”, ha fatto sapere.

Infine ha sottolineato di spedire ad alcuni follower dei pensierini, vinti attraverso dei concorsi, ma di non regalare mai biancheria intima usata.

“C’è gente che adora avere la possibilità di vincere una mia mutandina o un mio reggiseno, o una fascetta. Nuovi ovviamente, usati non li manderei mai”, ha concluso.