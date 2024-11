''Ognuno vive a casa sua, ma stiamo tanto tempo insieme'': Katia Follesa parla in tv della separazione dal padre di sua figlia Angelo Pisani

Dopo l’ufficializzazione della rottura a settembre scorso, la comica spiega

Katia Follesa a Verissimo, con accanto l’amica e collega Valeria Graci, con cui torna a far coppia, si apre sulla rottura con Angelo Pisani dopo quasi 25 anni. La comica in tv parla della separazione dal padre di sua figlia Agata, venuta al mondo nel 2010. “Ognuno vive a casa sua, ma stiamo tanto tempo insieme”, sottolinea.

La Graci, vicina a lei e al 43enne da sempre, ci tiene a dire la sua sull’addio: “Loro due, li conosco da 20 anni, sono due genitori presenti, molto attenti con Agata e, nonostante le difficoltà, non hanno mai mollato un secondo con lei, non hanno mai perso di vista il loro faro, che è la crescita di una figlia”. “...Ma non abbiamo perso di vista neanche noi due”, precisa immediatamente Katia

La Follesa spiega: “Nel senso che la separazione per molti non è rosea ovviamente, c'è una rottura, una frattura e ci si fa male. Nel nostro caso invece è stato propedeutico tutelarci, perché avevamo capito che c'erano delle difficoltà a stare insieme dettate da una comunicazione distorta di nostro irrisolti, quindi per non andare avanti, nonostante la terapia di coppia, ad avere queste immagini di tensione, e a volte di ansia, proprio come individui, abbiamo deciso di percorrere due strade differenti pur rimanendo una famiglia, perché la famiglia non la puoi cancellare o dividere. Rimane famiglia”.

“Noi siamo un gruppo: io, lui e Agata - chiarisce ancora l’artista 48enne - Poi ognuno vive a casa sua, ma stiamo comunque tanto tempo insieme, facciamo delle cose insieme. Devo dire che Angelo è un papà, un uomo meraviglioso, che c'è per sua figlia, ma c'è anche per la sua ex compagna. Quando ho bisogno di confrontarmi, di quel posto sicuro, ogni tanto lo chiamo per sapere: ma tu ci sei? Sei lì? Rimani pure a casa tua, però voglio sapere se ci sei. Voglio dire che Agata di tutto questo ne ha beneficiato”.