Harry e Meghan riappaiono insieme, smentita ogni crisi: le immagini

Il 40enne e la 43enne hanno parlato in un video-messaggio congiunto

La loro vita in California, dove abita coi figli Archie e Lilibet, procede per il meglio

Chi parlava di crisi tra loro, evidentemente si sbagliava

Harry e Meghan hanno partecipato via video ieri, 7 novembre, alla prima Conferenza Ministeriale Globale sulla Violenza contro i Bambini tenutasi in Colombia. Questa apparizione arriva quasi tre mesi dopo la loro visita in Colombia ad agosto, su invito della vicepresidente Francia Márquez.

I Duchi di Sussex hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei bambini nel mondo digitale, sottolineando che la conferenza rappresenta un momento critico per passare dalla semplice consapevolezza all’azione concreta. Harry ha descritto questo periodo come “un bivio” e ha evidenziato l’urgenza di ripensare le modalità con cui proteggere i più piccoli.

Il Principe Harry, 40 anni, e Meghan Markle, 43, parlano in un video in occasione della Conferenza Ministeriale Globale sulla Violenza

Meghan ha aggiunto che, in un’era sempre più connessa, è necessario capire a fondo come la violenza digitale influisca sui bambini. Ha spiegato che, con la loro Archewell Foundation, lei e Harry lavorano con giovani, famiglie e esperti per affrontare questi temi e proteggere il benessere dei minori.

La fondazione ha lanciato quest’anno The Parents Network, una rete di supporto dedicata ai genitori che affrontano i danni derivanti dall’uso di Internet. Secondo Harry, sostenere i genitori è cruciale per ridurre la violenza digitale sui bambini e per aiutare le famiglie a navigare in un mondo sempre più interconnesso.

Questa partecipazione rafforza l'immagine della coppia come impegnata su temi sociali di grande attualità. Alcuni, tuttavia, vedono in questo attivismo anche una strategia per consolidare la loro posizione pubblica e costruire un’immagine positiva, specialmente alla luce delle tensioni con la famiglia reale e le polemiche con la stampa britannica.

Nel frattempo i due hanno così anche dimostrato che la loro relazione procede senza intoppi e sono in grande sintonia, a differenza di quello che qualche giornale di gossip ha scritto, spingendosi addirittura a parlare di crisi irreversibile tra il 40enne e la 43enne, che insieme hanno i figli Archie, 5anni, e Lilibet, 3.

La loro vita californiana procede per il meglio e recentemente la coppia ha anche acquistato una casa vacanze in Portogallo.