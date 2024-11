La ballerina 46enne ha sposato l’ex calciatore 42enne nel 2011

Lui era già padre di due bambine, da lei ha avuto nel 2012 Julia e nel 2015 Gabriel

Eleonora Abbagnato si apre totalmente a Verissimo. In tv in lacrime parla della sua famiglia allargata. Sulle nozze con Federico Balzaretti rivela: “Mia mamma non era d’accordo”. Il genitore quindi non approvava, ma poi ha compreso. La loro è una bella favola d’amore.

''Mia mamma non era d'accordo'': Eleonora Abbagnato rivela in lacrime in tv che il genitore non approvava le nozze con Balzaretti

La ballerina 46enne, direttrice del Teatro dell’Opera di Roma, ha sposato l’ex calciatore 42enne nel 2011. Lui era già padre di due bambine: insieme hanno avuto nel 2012 Julia e nel 2015 Gabriel. Forse proprio da qui potrebbero essere arrivate le perplessità del genitore sul matrimonio con lo sportivo.

La ballerina 46enne ha sposato l’ex calciatore 42enne nel 2011

L’étoile su Lucrezia e Ginevra, le prime due figlie dello sportivo, racconta commossa con le lacrime agli occhi: “E’ difficile crescere due bambine non tue. Le ho cresciute come se fossero mie, con amore immenso. La mamma esiste, ma sono stata io a crescerle, sono due ragazze speciali. Vedo l'amore che c'è tra loro e questa è la cosa più bella. I genitori devono saper lasciar vivere i propri figli e loro sono quattro persone completamente diverse. Io glielo dico sempre alle ragazze, sono state molto fortunate. Mi sono innamorata di Federico e del suo modo di comportarsi con le sue figlie, così piccole. Ho capito sin da subito che questi due gioielli erano fondamentali per lui e io le ho cresciute come se fossero mie”.

Lui era già padre di due bambine, da lei ha avuto nel 2012 Julia e nel 2015 Gabriel: in foto tutti insieme

Eleonora aggiunge: “Mia mamma non era d'accordo, ci sono stati momenti molto difficili, ma io ci ho creduto tanto". E conclude: “Ho dato a tutti la stessa educazione, le regole di casa sono le stesse per tutti, un po' militari, però, è così. Cerchiamo di farli appassionare allo sport e alla musica e a farli condurre una vita sana”.