Bianca Balti dopo aver rasato i capelli a zero durante la chemio sfoggia un nuovo elegantissimo turbante per coprirsi la testa: foto

La modella 40enne sfoggia sempre un sorriso raggiante: non si lascia abbattere dalla malattia

Si è rasata a zero durante il weekend lungo: il suo video in pochissimo tempo è diventato virale

Bianca Balti ha sempre il suo sorriso raggiante. Dopo aver rasato i capelli a zero durante la chemio, iniziata a metà ottobre, sfoggia un nuovo elegantissimo turbante per coprirsi la testa. E’ bella e chic. La sua lotta contro il tumore alle ovaie al terzo stadio, rimosso a metà settembre, continua. Lei vuole essere un esempio positivo per tutti quelli che stanno cercando di sconfiggere ‘l’intruso’.

Bianca Balti dopo aver rasato i capelli a zero durante la chemio sfoggia un nuovo elegantissimo turbante per coprirsi la testa

La modella 40enne non si lascia abbattere dalla malattia. “La vita è bella”, continua a ripetere. Il suo mantra la carica. La lunga chioma prima è diventata un adorabile caschetto, poi la Balti ci ha dato un taglio netto, scegliendo di portare su super corto. Dopo pochi giorni è arrivato il momento di dire momentaneamente addio ai capelli e rimanere calva.

La modella 40enne sfoggia sempre un sorriso raggiante: non si lascia abbattere dalla malattia

Si è rasata a zero durante il weekend lungo: il suo video in pochissimo tempo è diventato virale

“Ops, l’ho fatto”, ha sottolineato sui social. Il video in cui ha mostrato il look dovuto alla chemio è diventato in pochissimo tempo virale. Adesso il turbante la rende enigmatica e sensuale. Altera e impenetrabile, ma allo stesso tempo fragile e sognante. Una donna che tutti ora amano ancora maggiormente.