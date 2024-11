''Le mie figlie non andavano più bene a scuola, mio marito non è maschilista'': l'ex 'Non è la Rai' Eleonora Cecere spiega perché ha lasciato il GF

Luigi, 64 anni, è stato accusato di essere un “padre padrone”: la 46enne lo difende

I due sono genitori di Karole e Marlene, rispettivamente 11 e 9 anni

Quando lei è uscita dalla porta rossa, dopo aver ascoltato la lettera e le successive parole di lui nella Casa, tutti hanno criticato, accusando l’uomo di essere un “padre padrone”. Eleonora Cecere, ex di Non è la Rai, spiega perché ha lasciato il GF. “Le mie figlie non andavano più bene a scuola, mio marito non è maschilista”, sottolinea. La 46enne difende a spada tratta Luigi, 64 anni.

In foto la 46enne con Luigi, 64 anni

Eleonora dal marito ha avuto Karole e Marlene, rispettivamente 11 e 9 anni. “Tutti hanno subito puntato il dito accusando Luigi: ‘E’ un maschilista ed è un padre padrone’. E pure molto altro. Ovviamente hanno parlato a vanvera: se mio marito mi ha chiesto di tornare a casa è perché dovevo tornare a casa per le mie figlie. Le mie figlie non sono più le bambine che avevo lasciato, non vivevano serenamente, non andavano più bene a scuola. Qualsiasi genitore può capire questa mia scelta”.

Quando le si fa notare che ci sono donne impegnate fuori e solitamente l’altro genitore che rimane gestisce la situazione, la Cecere replica: “Senza dubbio è così, ma c'è anche un altro aspetto, noi siamo una famiglia molto unita e non siamo abituati a un'assenza così lunga e, aggiungo, così poco delineata, io potevo stare via un mese come due, come tre... Questo ha destabilizzato le mie bambine".

E ancora: "Luigi ha sempre affrontato tutto, lui è davvero un uomo d'altri tempi: ha 64 anni, 18 più di me, una vita l'ha già vissuta nel senso che aveva una famiglia prima della nostra. Direi, allora, che ha un bagaglio un po’ più grande rispetto ad altri padri e ad altri mariti. La responsabilità di portare avanti una famiglia e dei figli non è mai stata un problema per lui. Ma le bambine questa volta hanno avuto proprio una crisi emotiva, non volevano più andare a scuola, la piccolina si svegliava urlando”.

“Il suo essere solo ha pesato, cambia molto avere delle persone accanto che ti possono dare un aiuto anche morale, noi purtroppo non abbiamo più i nostri genitori, ci fosse stata una nonna, un nonno, quelle figure avrebbero alleggerito la situazione”, spiega ancora Eleonora. Con lei come sarebbe andata? “Forse l'avrei gestita un pochino meglio, ma a un certo punto avrei ceduto, perché davvero abbiamo questo forte senso della famiglia e dove non arriva uno, arriva l’altro”. Nonostante le sue parole, non esclude altri reality. Questa esperienza ha insegnato a tutti che, magari, con una maggiore accortezza, organizzando meglio le cose, lei può farli.