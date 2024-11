Bianca Guaccero e Giovanni Pernice paparazzati in intimità anche sulla copertina di 'Chi': guarda

Dopo i baci in pista a Ballando con le Stelle, arriva pure quello in strada

L’attrice e conduttrice 43enne e il maestro di danza 34enne paiono fare sul serio…

Quando Selvaggia Lucarelli in diretta tv le ha chiesto se ci fosse ‘trippa’, alludendo a una possibile liaison con il suo maestro di danza, la 43enne, attrice e conduttrice aveva sorriso annuendo. Insieme sono stati a Londra, nel ‘mondo’ di lui, poi in Puglia, in quello di lei. Sono arrivati anche due baci appassionati in pista durante una performance a Ballando con le Stelle. Non basta. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono stati paparazzati in intimità in strada e sono finiti anche sulla copertina di Chi. I fotografi li hanno sorpresi a Roma e li hanno immediatamente immortalati.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice paparazzati in intimità anche sulla copertina di 'Chi'

Bianca e Giovanni, in realtà, dopo le prove, fuori dagli studi Rai, rimangono amichevoli, ma abbastanza distanti, come testimoniano le foto del giornale. La Guaccero gli regala sì una carezza sul volto, ma non va oltre. Hanno paura di essere spiati, forse, e che gli altri concorrenti del dancing show di Rai1 possano ‘pizzicarli’.

Accade tutto dopo. Stando al racconto dei paparazzi, accompagnato dalle immagini, Bianca e il ballerino si recano a casa della pugliese, che dal 2013 al 2017 è stata sposata con il regista Dario Acocella, da cui ha avuto la figlia Alice, 10 anni.

Il mattino dopo i fotografi affinano gli obiettivi e li sorprendono ancora insieme sotto l’abitazione di Bianca: è in questo momento che i due si lasciano andare e in strada si regalano un gesto di tenerezza, un bacio inequivocabile.

La Guaccero dopo l’addio con l’ex marito, per 8 anni non ha mai avuto relazioni degne di nota. Aveva minimizzato sul rapporto con Pernice, ma nemmeno troppo. Per tutti il flirt sarebbe ampiamente in atto: sarà amore? Solo il tempo potrà svelarlo. Lei è pronta, recentemente aveva dichiarato: “Sono single da 8 anni. Sono stata innamorata ora non lo sono più e spero di innamorarmi, mi sento pronta per ricominciare senza ombre. Quando finisce un matrimonio ci sono tante cose che devi elaborare, anche per ricostruire una storia sana, senza metterci negatività. Mi sento di aver lavorato tanto su questa cosa che è finita, suoi miei errori. Oggi mi sento predisposta, se arriverà qualcuno mi troverà predisposta”.