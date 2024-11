Jasmine Carrisi elegante e scollatissima in viola in Africa per le nozze della sorella, dove ha fatto la damigella d'onore: foto

Il matrimonio di Brigitta Cazzato, il terzo con Yan Goby, è stato celebrato al Temple Point Resort a Watamu

E’ volata via insieme alla madre, Loredana Lecciso. La 52enne, compagna di Al Bano, non poteva di certo mancare ai fiori d’arancio della sua primogenita. Jasmine Carrisi ha scelto un outfit elegante e scollatissima in Africa per le nozze della sorella, dove ha fatto la damigella d’onore. Ha preferito un abito viola ed è arrivata all’altare dagli sposi con i braccio un cagnolino.

Brigitta Cazzato, 29 anni, si è sposata con Yan Goby, imprenditore per metà iraniano e per metà tedesco con cui fa coppia dal 2021, per la terza volta. Al Temple Point Resort a Watamu, un hotel super lusso gestito dallo sposo, tutto è stato magnifico. Al LichtHaus sono andati in scena fiori d’arancio emozionanti in cui anche la 23enne è diventata protagonista.

Nei video e nelle foto condivise sul social non compare suo fratello, Albano Junior, 22 anni. Ma lei si lascia ammirare con alle spalle il mare al tramonto sognante. E’ molto legata alla sorella, che Loredana ha messo al mondo con l’ex marito, l'imprenditore televisivo Fabio Cazzato, con cui ha avuto una relazione dal 1993 al 1996.

Brigitta ha sposato Yan nel dicembre 2022 con una cerimonia civile a Lecce, a maggio 2023 i due hanno celebrato una seconda unione con pochi invitati in Kenya. Ora è arrivato il matrimonio numero tre con molti ospiti e amici. E Jasmine damigella della bella sposa.