Antonella Clerici mostra il suo 'camerino casalingo' nella tenuta di Arquata Scriva in cui lavora da casa: guarda

Antonella Clerici nella tenuta di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove vive col compagno Vittorio Garrone, 58 anni, la figlia Maelle, 15 e mezzo, e i suoi tre cani, Argo, Simba e Pepper, è felice. Nella Casa nel Bosco c’è un luogo solo suo. La conduttrice 60enne in un breve video mostra ai follower il suo ‘camerino casalingo’ in cui lavora quando è lì.

“Vi porto a scoprire il mio #camerino casalingo nella #casanelbosco dove ovviamente non potevano mancare le foto e le mie gaffe memorabili!”, scrive a commento della clip che posta Antonella. Si fa vedere mentre entra nello studio. Sulle pareti ci sono una miriade di foto appese e le frasi celebri, impresse su alcune magliette, delle famose gaffe: “Adesso la do (la pubblicità)”; “Non posso vivere senza”; “Fa schiuma ma non è sapone”.

“Quella postazione lì è per fare i video e i collegamenti”, sottolinea la Clerici, inquadrando ancora una parte della stanza dove sono posizionate delle luci apposite per la tv. “Questo è proprio il mio mondo. Nessuno può entrare qua se non me e i miei cani”, precisa ancora.

La presentatrice, che torna in onda con The Voice Kids su Rai1, ha scelto di andare a vivere in un luogo appartato in provincia, lasciando da tempo la grande città. “L’ho fatto per amore di Vittorio, che non sarebbe mai stato in città. E da quando sto ad Arquata Scrivia, in campagna, ho cominciato ad apprezzare cose come il passare delle stagioni, le camminate tra i cerbiatti e i cavalli, la bellezza della natura. Quando arrivo a casa rinasco, trovo il mio mondo, mi sento al sicuro con la famiglia e i miei cani: la bassotta Pepper, il labrador Simba, che è di Maelle, e il rhodesian Argo, che ho regalato a Vittorio”, spiega a Tv Sorrisi e Canzoni Antonella. “Mi piacerebbe avere un cane anche a E’ sempre Mezzogiorno!, ma sarebbe difficile da gestire in uno studio televisivo”, sottolinea ancora ridendo.