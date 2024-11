''Manco da morire alle mie figlie, la piccola a scuola piange'': Federica Nargi ammette le difficoltà dopo il trasferimento a Roma per 'Ballando'

E’ il lizza per la vittoria, ma le due piccole Sofia e Beatrice, 8 e 5 anni, soffrono

In questo mese e mezzo le bimbe sono state con il papà e qualche volta con i nonni

E’ in lizza per la vittoria finale, insieme a Bianca Guaccero. Federica Nargi in pista brilla accanto al suo maestro Luca Favilla. L’ex velina 34enne, legata dal 2009 ad Alessandro Matri, a Chi parla della sua esperienza in tv, ma ammette le difficolta dopo il trasferimento momentaneo da Milano a Roma, sua città natale, per Ballando con le Stelle. “Manco ma morire alle mie figlie, la piccola a scuola piange”, sottolinea.

La showgirl ha accettato con grande gioia, danzare le piace e si vede. Però confessa: “Lasciare le bambine a Milano è stata per me la cosa più difficile. Conciliare gli impegni e la vita familiare non è mai semplice. Anche perché so che manco loro da morire, dopo un mese e mezzo iniziano a chiedere di me. Soprattutto la più piccola, Beatrice. A scuola piange, le manco. Ho cercato di farle capire che mamma lavora. Spero che questa esperienza serva alle mie figlie per imparare che, nella vita, se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare”.

Federica aggiunge: “La mamma non le ha abbandonate, questo è un po' il peso che si portano tutte le madri che lavorano. Ho visto Ballando come un modo per superare i miei limiti, voglio stare in questo mondo, ma le bambine saranno sempre la mia priorità. Ho potuto partecipare perché mio marito (lo chiama ‘marito’, ma lei e l’ex calciatore non sono sposati, ndr) mi appoggia, i miei suoceri aiutano e anche i miei genitori salgono da Roma a dare una mano. Domenica, dopo ogni puntata, corro da loro”.