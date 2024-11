Bianca Balti si mostra mentre fa la seconda chemioterapia e rivela quante altre gliene mancano: foto

Il medico ne ha previste 6 in totale, quindi ne mancano ancora quattro per finire il ciclo

La 40enne spera che tutto vada per il meglio, che il cancro guarisca e lei possa riprendere la sua vita



Bianca Balti nelle sue storie social aggiorna sulle sue condizioni di salute. Ormai calva, dopo essersi rasata completamente, la modella si mostra mentre fa la seconda chemioterapia. Il port le è stato impiantato al lato del torace, sopra il seno sinistro. La prima era stata a metà ottobre. La 40enne rivela quante altre gliene mancano per concludere il ciclo: il medico ne ha previste sei, per finire deve farne quindi ancora quattro. "-2 Chemo, only 4 to go", scrive.

La Balti continua a mostrarsi forte e determinata. Dopo il terrore iniziale, quando ha scoperto di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio da rimuovere con urgenza, ha deciso di farsi forte e affrontare tutto con ottimismo e positività. L’operazione a Los Angeles, dove vive, è andata bene. Poi, dopo una breve convalescenza, è iniziata la terapia.

Bianca quando aveva saputo dall’oncologo la data d’inizio della chemio, aveva scritto: “Prima inizio prima finirò! Grazie mille per i dolci messaggi! In realtà sto bene. Non preoccupatevi per me perché non sono preoccupata! Sono solo molto seccata perché avevo piani MOLTO diversi per il prossimo futuro… Ma ehi, l'accettazione alla fine mi renderà onore”. Spera che il tumore guarisca e lei possa riprendere a pianificare la sua vita. Mamma di Matilde, 17 anni, avuta da Christian Lucidi, e Mia, nata nel 2015 dalla relazione con il secondo marito Matthew McRae, ha vicino anche il suo nuovo fidanzato, che non la perde di vista un istante.