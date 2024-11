''Non potrò avere figli, mi pesa tanto'': Francesca De André parla delle masse tumorali e della rimozione di tube e ovaie

E’ in una fase maggiormente serena della vita, la 34enne sta frequentando un ragazzo

“Il mio ex è stato condannato anche a un risarcimento che non mi ha mai reso, nonostante…”

Francesca De Andrè a settembre 2023 è finita sotto i ferri. A Novella 2000 la 34enne parla delle masse tumorali e della rimozione delle tube di Falloppio e ovaie. “Non potrò avere figli, mi pesa tanto”, ammette.

Nonostante l’incidente di pochi giorni fa, quando per errore ha bevuto detersivo ed è dovuta correre al Pronto Soccorso, rischiando di morire, Francesca è una fase della vita buona. “Ho fatto pace con me stessa, col mio passato e le inquietudini che mi hanno dato il tormento per anni. Coltivo progetti che stanno pian piano prendendo forma, ad esempio diventare tatuatrice. Intanto porto avanti la passione per la pole dance. Quanto alla musica, continuo a scrivere". Sta anche frequentando un ragazzo, ma “non mi definisco ‘impegnata’”.

Sull’ex condannato, in primo grado, a tre anni e tre mesi di reclusione per violenza domestica la De André commenta: “Mi lecco le ferite e cerco di trarre il meglio da ciò che è successo. Ho imparato a riconoscere chi è nocivo per la mia serenità, e me ne difendo allontanandolo. Comunque il mio ex è stato condannato anche a un risarcimento, che non ha mai reso nonostante la sua condizione economica sia più che agiata”.

La 34enne è stata operata a settembre 2023

Francesca, un tempo legata a Daniele Interrante, con cui conserva un bel rapporto, parla poi della rimozione delle masse tumorali. “Mi avevano preparato all'eventualità di dover fare chemio e radioterapia, fortunatamente non è successo. Sono guarita, ma non potrò avere figli, se non con l'inseminazione artificiale. E anche in quel caso non è detto”, svela.

E’ addolorata di non poter diventare genitore: “Mi pesa tanto… Tempo fa, nel prendermi cura di Chloe Interrante, figlia di Daniele, mi accorsi di avere un forte istinto materno. Anche Guendalina Canessa, madre della ragazza, con la quale porto avanti una bella amicizia, oggi mi riconosce di aver contribuito alla crescita di Chloe”. Francesca però chiarisce: “Al di là della malattia e di ciò che ne è conseguito, non vorrei diventare mamma adesso. Non in questa fase. Vorrei garantire a un figlio la serenità che da piccola non ho avuto, perciò aspetterei tempi ancor più favorevoli”.