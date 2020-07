Antonella Elia Infuriata con il compagno a Temptation Island: Pietro non mantiene una promessa, ecco quale...

Antonella Elia è infuriata con il compagno a Temptation Island. Al Pinnettu guarda un video insieme alle altre compagne di avventura al reality e non crede ai suoi occhi, la showgirl 56enne ci rimane male: “Non ha mantenuto la promessa... Mi aveva promesso che non l‘avrebbe fatto”. Pietro Delle Piane non ha rispettato il loro patto: sta bevendo un cocktail alcolico a base di vodka.

Antonella Elia punta il dito contro l’uomo che ama. Pietro si diverte la sera al villaggio, ma senza alimentare la gelosia della ex stella di “Non è la Rai”. Anzi. L’attore al primo falò a Filippo Bisciglia svela: “A novembre 2019, in occasione del compleanno di Antonella, le ho chiesto di sposarmi. Lei è un po’ allergica al matrimonio, ma ha detto di sì. Se usciremo da qui, come credo, insieme, a fine 2020 o a inizio 2021 ci sposeremo”. IL 46enne, nonostante abbia 10 anni in meno della fidanzata, non ha alcun problema e sogna un futuro insieme a lei. Tutto sembrerebbe una favola, se non fosse per un piccolo particolare: Pietro aveva promesso ad Antonella che al reality sarebbe stato lontano dall’alcol.

VIDEO

“Sta bevendo..? Sì?!”, esclama basita la Elia. Le altre donne provano a smorzare la sua rabbia: “Non fa nulla di male…”. Lei non le sta a sentire e dice: “Mi ha promesso che non avrebbe bevuto per non fare errori, non doveva farlo. So che per ora non ha fatto errori, ma ha infranto la prima promessa".

Antonella Elia poi spiega: “Pietro quando beve diventa molto allegro. Comincia a scherzare, se beve ancora potrebbe commettere una sciocchezza”. “E’ una vodka lemon”, le fa notare una delle concorrenti.

Antonella commenta: “Vedi? Ha iniziato a cantar e, magari se continua, si ritrova in camera con la single…”. Pietro deve stare attento: alla compagna non sfugge nulla e lo tiene d’occhio. Insieme da un anno e tre mesi, dopo il GF Vip i due non si sono separati un istante: ora mettono alla prova il loro amore con la speranza di uscire più uniti di prima e pronti per le nozze.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/7/2020.