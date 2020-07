Si conclude in maniera amara l’ultima puntata di ‘Temptation Island’, soprattutto per Antonella Elia. La showgirl, entrata nel gioco insieme al fidanzato Pietro Delle Piane, vede delle immagini che la lasciano di stucco. Ma ripercorriamo cos’è successo durante la puntata, per arrivare poi al finale al cardiopalma.

A Pietro vengono mostrati dei video di Antonella che chiacchiera con un tentatore e nonostante mostri un po’ di dubbi sulla possibilità di sposare il compagno, ammette che lui è l’unico con cui andrebbe all’altare. Cosa che non avrebbe fatto con nessun altro prima. “Io nella vita mi sono sempre annoiata con gli uomini. Come fai a sposarti? Che noia… Con lui c’è invece la possibilità. Ho deciso di prendermi tempo comunque perché per me il matrimonio è un gesto fatale. Dopo quello… perché poi se non vai d’accordo che fai ti separi? No, non va bene… Temo che poi si entri in una routine, il vincolo di passare tutta la vita con una persona…”, ha fatto sapere.

Poi però esce fuori il nome del suo ex Fabiano, con cui ancora si sente. Ha anche un lapsus e mentre si riferisce a Pietro nomina proprio l’altro. “Fabiano è un santo. Lo so che se anche Pietro avesse una ex con cui si sente e ha un buon rapporto mi darebbe fastidio, ma io ho bisogno della mia libertà”, ammette.

VIDEO

Vedendo queste immagini e sentendo queste parole Pietro reagisce raccontando altri dettagli della vita privata con Antonella, compreso il fatto che Fabiano ha ancora le chiavi di casa della bionda originaria di Torino. “Antonella ha avuto tanti uomini, io ho avuto tante donne. La mia paura non è che lei stia lì con quei ragazzi. Noi abbiamo cose non risolte, tipo questa qui con questo ex. E poi se una coppia che sta insieme ha opinioni diverse sulla stessa persone, qualcosa non quadra”, dice.

“Questo signore (Fabiano, ndr) dopo un anno e tre mesi di relazione tra me e lei, ha ancora le chiavi di casa di Antonella. Io mi sono trasferito a casa di Antonella e viviamo lì. Per i primi quattro mesi di relazione in bagno c’era il beauty di questo signore, le sue pantofole… Ho visto anche un rasoio, la schiuma da barba… Lei non gli ha mai chiesto di venire a riprendersi le sue cose né di ridargli le chiavi”, aggiunge.

La situazione sembra comunque sotto controllo. Ci sono piccole incomprensioni che appaiono gestibili. Fino a quando Filippo Bisciglia, in chiusura di puntata, non mostra un’anticipazione del prossimo episodio. Si vede Antonella che guarda un video e rimane letteralmente impietrita, scioccata. “Che deficiente… è proprio uno st***zo”, dice. “Mamma mia, ma cosa sta facendo? No, non ci credo… oddio!”, aggiunge con gli occhi che in pochi istanti si riempiono di lacrime.

Infine l’ex gieffina vip crolla emotivamente e abbraccia forte la collega Manila Nazzaro in cerca di sostegno. “Mamma mia, che schifo!”, conclude. Pietro sembra l’abbia combinata davvero grossa. Stavolta il rapporto è veramente a rischio.

Scritto da: la Redazione il 17/7/2020.