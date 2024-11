Oggi, lunedì 18 novembre, toglierà i drenaggi: la 26enne è contentissima

Antonio D’Ari e Silvio Ascione per lei hanno fatto il massimo: l’intervento alla Clinica Ruesch a Napoli

E’ contentissima del suo nuovo décolleté. Antonella Fiordelisi è letteralmente eccitata per il suo nuovo seno a 4 giorni dal nuovo intervento di mastoplastica additiva. La 26enne ha deciso di operarsi giovedì 14 novembre, ha scelto la Clinica Ruesch a Napoli. I suoi chirurghi, che lei giudica i più bravi nel campo, sono stati Antonio D’Ari e Silvio Ascione. “Il risultato è fenomenale”, sottolinea nelle sue storie su Instagram.

''Il risultato è fenomenale'': Antonella Fiordelisi eccitata per il suo nuovo seno a 4 giorni dal nuovo intervento di mastoplastica

Già nel 2023 a Pomeriggio 5 l’influencer, ex schermitrice, aveva confessato di aver rifatto il seno. Aveva anche ammesso il rinofiller e il rigonfiamento delle labbra. Antonella evidentemente non era pienamente soddisfatta del suo ‘davanzale’, così è tornata in sala operatoria, senza alcun timore.

“Sono ancora fasciata. Lunedì (oggi, 18 novembre, ndr.) leverò i drenaggi. Più avanti farò vedere il risultato”, scrive a corredo di un breve video condiviso la Fiordelisi. Poi a voce aggiungere: “Dovete ancora attendere, ma il risultato è fenomenale”.

In ‘un’altra clip Antonella, ex gieffina vip, dice grazie: “Voglio ringraziare di cuore i miei dottori che sono stati professionali, disponibili e attenti a ogni dettaglio. Consiglio a tutte di affidarsi sempre a specialisti di alto livello come loro, perché fare un passo così importante richiede sicurezza e fiducia”.