Ora Instagram è il suo business principale, l’ex gieffina vip lo dice senza problemi

In collegamento con Francesco Vecchi a Mattino 5 non ha problemi a raccontare quanto si metta in tasca. Antonella Fiordelisi rivela in tv quanto guadagna con un post sponsorizzato sui social. La cifra sorprende: “Dai 5 mila euro in su”. Il totale per un ADV è sicuramente lordo, sopra bisogna pagarci le tasse, ma è comunque alto.

Instagram, grazie all’oltre milione di follower fin qui accumulati, è diventato il suo business principale. La 25enne, ex gieffina vip, non ne fa certo mistero. E’ una delle tante influencer e a sentire lei, molto ben pagata. Quando le si domanda quando guadagni con un post, Antonella risponde senza timore di farlo.

“Dipende sempre dal profilo. Io, per fortuna, mi reputo abbastanza fortunata perché il social network per me è diventato un vero e proprio lavoro. Si parla di cifre di 5 mila euro in su sicuramente, nel mio caso”, confessa la Fiordelisi.

L’ex di Francesco Chiofalo ed Edoardo Donnamaria poi sul proprio lavoro chiarisce: “Cosa promuovo? Nel mio caso io faccio pubblicità a un po’ di tutto: dalla moda, al beauty, a prodotti specifici. Anche se vorrei puntualizzare che noi, anche se non sembra, abbiamo tanta responsabilità. Essere una influencer significa avere un certo impatto mediatico su un pubblico attraverso la creazione di contenuti digitali, quindi va ad influenzare tendenze, opinioni e magari comportamenti”.

La ragazza nata a Salerno conclude: “Quindi i giovani d’oggi prendono come riferimento noi influencer. Dobbiamo stare molto attente perché abbiamo tantissima responsabilità. Io in primis, prima di sponsorizzare un prodotto, lo testo per poi essere sicura di poterlo pubblicizzare”.