Stefano De Martino ospite della Clerici rivela com'è finito ad 'Amici' grazie a sua madre, cambiando la sua vita per sempre

Stefano De Martino si accomoda sull’altalena di E’ Sempre Mezzogiorno, su Rai1. Ospite di Antonella Clerici per presentare lo show che condurrà il 26 dicembre in prime time su Rai2, Da Natale a Santo Stefano, il presentatore rivela com’è finito ad Amici. E’ accaduto tutto grazie a sua madre Mariarosaria nel 2009. Una scelta che ha rappresentato una svolta: gli ha aperto la strada verso la popolarità, cambiando la sua vita per sempre.

Maria De Filippi è stata la donna che ha dato fiducia a Stefano. La Clerici gli sottolinea: “Nella tua vita, una persona che è stata fondamentale, importantissima è Maria". De Martino è perfettamente d’accordo con lei.

“Se ci sarà anche Maria De Filippi nel mio spettacolo 'Da Natale a Santo Stefano'? Se passa, siamo felicissimi. Secondo te passerà? Sì? Secondo me pure”, sottolinea il napoletano, facendo intendere che la De Filippi probabilmente farà una capatina dello show. Poi aggiunge: “Lei mi ha cambiato totalmente la vita. Stavo per lasciare la danza, perché tutto quello che provavo a fare prima del provino ad Amici, non andava mai bene. Magari mi prendevano ma c'era sempre un problema. Siccome vengo da una famiglia molto semplice e pragmatica, a un certo punto ho detto: ‘La vita d'artista non fa per me, mi devo trovare un lavoro serio e quindi lascio la danza’. Mia madre, che è una telespettatrice affezionata tua e di Maria e sta sempre davanti alla televisione, mi dice: ‘Fallo per me, prova ad andare dalla De Filippi e dopo molli’. Io non ero convinto”.

Il casting non fu superlativo. De Martino rivela: “Durante lo spettacolo vi racconto come è andato il provino ad Amici, che non è andato subito bene, però poi con l'intervento della Divina Provvidenza è cambiato tutto. Se volete sapere nello specifico come è andata, dovete guardare lo spettacolo”. Dà appuntamento ai curiosi la sera del 26…