Caterina Balivo lo accoglie nel suo programma La Volta Buona

Ha compiuto 50 anni lo scorso 7 dicembre. Sergio Arcuri torna in tv con la sorella Manuela e qualche capello bianco. A Caterina Balivo, che lo accoglie con grande calore a La Volta Buona, rivela che lavoro fa oggi: lasciato il mondo dello showbiz ha cambiato professione.

Sergio Arcuri torna in tv con la sorella Manuela e qualche capello bianco, rivela che lavoro fa oggi

La sorella, 46 anni, dopo che lui aveva conseguito la laurea in ingegneria, vedendolo fascinoso e aitante, gli aveva detto: “Perché non provi a fare cinema anche tu?”. Sergio aveva accettato la sfida. Ha messo, così, per un po' in pausa la sua laurea e si è lanciato nello spettacolo. “Com’è stata questa pausa?”, gli domanda la conduttrice. “E’ un bellissimo mondo, ma sono più bravo come ingegnere. Quando andavo all’università ti insegnavano che quando tu studiavi una cosa, ti preparavi molto, alla fine la facevi. Il mondo del cinema è invece particolare: tu vai lì e ti sceglie una persona. C’è, quindi, un giudizio soggettivo. Tu puoi aver studiato, esserti preparato benissimo, poi vai al provino e non farcela”, chiarisce.

Sergio è tornato con grande convinzione a fare quello per cui ha studiato: l’ingegnere. “Così pago le bollette”, sottolinea ridendo. “Lavoro nel mondo delle macchine, faccio il consulente”. Quando gli viene chiesto se la sorella, ora che è mamma, sia diventata più noiosa, replica: “Un po’ sì, ma è meno severa di quel che si diceva prima, certo, un po’ apprensiva. Ma è bello vederla in famiglia. Da uomo mi piacerebbe avere una moglie come Manuela”.

Caterina Balivo lo accoglie nel suo programma La Volta Buona e mostra ai due una foto in cui erano adolescenti

Lui non è sposato. E’ single, al contrario di Manu, felicemente sposata con Giovanni Di Gianfrancesco, da cui ha avuto Mattia, nato l’8 maggio 2014. La Balivo gli fa i complimenti: “Hai 50 anni e non li dimostri! Non entro nel merito delle questioni di cuore, ma sappiate che Sergio Arcuri è scapolo…”.