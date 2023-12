A meno di un mese dal parto Romina Carrisi mostra il suo pancione nudo ormai enorme: guarda

E’ alla 34esima settimana di gestazione, come rivela nelle sue storie

La 36enne non ha ancora scelto il nome del nascituro, dice di averne uno nel cuore…

Romina Carrisi si gode gli ultimi giorni della sua gravidanza. Nelle sue storie social mostra il suo pancione nudo ormai enorme a meno di un mese dal parto. La 36enne rivela di essere alla 34esima settimana di gestazione. Aspetta il suo primo bebè, un maschietto, dal compagno Stefano Rastelli, 53 anni. Il regista in esterna Rai è già padre di due ragazze, Emma, 20 anni, e Lola, 16, nate dal suo matrimonio ormai finito.

Romina è felice. Non ha ancora rivelato il nome del nascituro. In tv, ospite insieme al padre Al Bano a Verissimo, ha detto: “Manca poco ma non ho ancora la valigia pronta… Non ho ancora capito cosa devo mettere. Nascerà a Roma e non abbiamo ancora deciso come si chiamerà, cioè abbiamo un nome nel cuore ma ancora dobbiamo decidere, solo che non vogliamo svelare tutto prima del tempo”.

Il bimbo dovrebbe nascere nel nuovo anno. La data prevista per il parto è il 14 gennaio, come rivelato dalla Carrisi a Confidenze nei giorni scorsi. “Sono sempre stanca, desidero solo dormire e aspettare che arrivi il termine per conoscere finalmente il mio bambino”, ha anche svelato. E sempre sul nome del piccolo ha puntualizzato: “Sarà un nome antico, ma non di famiglia. Punto su un nome non inflazionato, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto chiamarmi come mamma, ma per lui preferisco un nome che sia tutto suo”. Una cosa è certa: il bambino diventerà sicuramente un grande tifoso della Roma, come il papà. Stefano, romano d nascita, è un acceso sostenitore dei giallorossi.