Il romano 28enne si emoziona per il pensiero avuto per lui dalla 24enne

L’ex schermitrice celebra il loro primo mese da coppia nella Casa

Antonella Fiordelisi fa commuovere Edoardo Donnamaria al GF Vip. La 24enne per il primo mese d’amore insieme al romano 28enne organizza una sorpresa coi fiocchi: con l’aiuto degli altri ‘vipponi’ prepara un tavolo per la cena circondato da palloncini rossi e petali di rosa, il ragazzo rimane piacevolmente stupito e crolla in lacrime.

Antonella Fiordelisi fa una sorpresa a Edoardo Donnamaria per il primo mese insieme: lacrime al GF Vip

L’ex schermitrice stavolta è dolcissima: niente liti o scontri col volto di Forum. Dopo giorni di tensione, la ragazza approfitta del loro mesiversario per lasciare a bocca aperta il fidanzato.

La Fiordelisi si fa aiutate dagli altri inquilini di Cinecittà e prepara un tavolo nell’area piscina della Casa. Ad abbellire la location ci pensano i palloncini rossi a forma di cuore. Sulla tavola imbandita petali di rosa e fiori.

L'emozione prende il sopravvento: il volto di Forum ha gli occhi lucidi

Luca Salatino è lo chef: ha cucinato per la coppia le sue migliori pietanze e gliele serve come se i due fossero in un ristorante stellato. Edoardo non riesce a trattenere la commozione. I Donnalisi fanno sognare i fan.

Ad emozionarlo anche le parole dell'amico Luca Salatino, che ha cucinato per la coppia

Antonella prende per mano Edoardo e lo porta nel luogo in cui ha organizzato la cena: “Non sono brava con i fatti ma solo con le parole, stavolta non parlerò tanto ma mi voglio godere questa cena da sola con te. Questa è la mia sorpresa per oggi che facciamo un mese”. Donnmaria la bacia con trasporto e la ringrazia emozionato. “Mi sto sentendo male”, sottolinea.

I due si abbracciano stretti

Salatino li serve, poi fa un discorso alla coppia: “Vi voglio dire una cosa seria… Nella vita troppe volte ci facciamo prendere dalle paure e dalle paranoie ed è quello che poi ci frega su tante cose. Nella vita non si può prevedere niente, quindi quello che dovete fare, se posso darvi un consiglio, è godervi quello che state vivendo, perché è una cosa che non si ripeterà più. Le paure non portano mai a niente, toglietevi queste paure e vivete tutto con più spensieratezza”. Antonella ed Edoardo, colpiti dalle parole dell’amico, si alzano per abbracciarlo stretto.