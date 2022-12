Alba Parietti è dimagrita: "Ho perso due taglie, 7 chili". Confida come ha fatto

La showgirl 61enne è in formissima grazie all’amore ritrovato

Con Fabio Adami, 55 anni, con cui convive, la passione è alle stelle

Alba Parietti non ha dubbi: l’amore ti fa bella. La showgirl 61enne, che presto condurrà in Rai il programma Non sono una signora, a Nuovo rivela di aver perso ben due taglie rispetto a un anno fa, per un totale di 7 chili: tutto merito di Fabio Adami, manager 55enne romano che lavora da diverso tempo per l’area vendita di Poste Italiane, con cui è andata a convivere e la passione è a mille.

Alba si sente in forma smagliante. Al settimanale confida: “Ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due. Faccio l’amore più spesso, quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo”.

La Parietti e Adami si sono conosciuti in treno, erano seduti lontani e di spalle, anche se lui si voltava per guardarla spessissimo. Arrivati a destinazione, nella Capitale, Fabio l’ha aiutata con la valigia, lei si è allontanata, ma il manager non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha fatto il primo passo, inseguendola per darle il suo biglietto da visita.

A F la mamma di Francesco Oppini aveva raccontato: “Gli ho scritto subito, perché c’era questa attrazione a cui era impossibile dire di no. Da quel momento ci siamo sentiti ogni giorno e lui ci ha messo tutta la volontà possibile per far cadere le barriere che inizialmente avevo eretto. Quando, dopo qualche giorno, ci siamo ritrovati nuovamente per caso in treno, non ci siamo più lasciati”.