Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Giulio Fratini si concedono una romantica vacanza in Asia, ma sui social giocano a 'nascondino'

La showgirl e l’imprenditore sono volati in Cappadocia per un weekend infuocato

La 42enne e il 30enne non pubblicano foto in coppia: solo ‘like’ e commenti complici

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini hanno trascorso alcuni giorni in Cappadocia, regione della Turchia centrale, ammirando insieme i camini delle fate o concedendosi bagni rilassanti nella piscina termale del lussuoso resort dove hanno alloggiato. Nonostante la romantica vacanza in Asia insieme, sul social, però, ancora non ufficializzano la relazione. La 42enne e il 30enne non pubblicano foto in coppia, ma rigorosamente da soli: ancora vanno cauti con il loro fidanzamento. Non precorrono i tempi, preferiscono giocare a ‘nascondino’…

La showgirl calabrese e l’imprenditore toscano si frequentano dalla scorsa estate, inseguiti dai paparazzi, ormai non nascondono più il loro legame, ma su Instagram, seppur pubblicando un piccolo reportage del viaggio, non compaiono mai insieme. Solo ‘like’ dell’una all’altro e commenti scherzosi e complici.

Forse è solo per evitare di esporsi troppo. Elisabetta e Giulio non vogliono troppi occhi addosso.

Del resto l’ex moglie di Briatore, mamma di Nathan Falco, 12 anni, in tv l’ha detto: “E’ un periodo molto felice della mia vita, sto bene, quando mi vivo le cose sono scaramantica, ho l’ansia che succeda qualcosa, la vivo serenamente, alla giornata, ma lo sento: sono molto ‘happy’”.