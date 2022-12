Francesca Fagnani svela per la prima volta dove ha conosciuto il compagno Enrico Mentana

La giornalista 46enne sul compagno: “Iniziammo a frequentarci due anni dopo…”

La conduttrice di Belve svela anche cosa l’affascini di lui dopo 10 anni d’amore

Francesca Fagnani non ama parlare della sua storia d’amore con Enrico Mentana. A Oggi, quando arriva la domanda sul compagno, replica: “Uh, ci siamo. A lui non fate domande su di me, perché mi dovete sempre ammorbare con domande su di lui?”. Non desidera fare un quadretto famigliare: “Per carità!”. La giornalista 46enne poi però rivela per la prima volta dove ha conosciuto il direttore di Tg La7, fondatore del Tg5, 67enne: “Nel 2010 a Cortina. Fa film di Vanzina, vero?”.

La conduttrice di Belve, programma di successo ideato da lei stessa (è proprietaria del format che vende a Mamma Rai), che si è appena concluso su Rai Due, ironizza. Con Mentana si sono conosciuti in montagna, ma hanno iniziato a fare coppia solo nel 2012. “Iniziammo a frequentarci due anni dopo”, confida.

Francesca ed Enrico stanno insieme da 10 anni, lontani dai riflettori vivono la loro storia proteggendo il privato. La Fagnani non ha tentennamenti quando le si domanda cosa l’affascini di Mentana: “La testa. Una velocità di pensiero impressionante”. Ognuno professionalmente segue la sua strada, quando sono a casa fanno altro: “Non parliamo di lavoro e usciamo a berci un bicchiere di vino”. Il loro rapporto è solido. Francesca, che sull’amore ha detto che è come il Giro d’Italia, che si vince a tappe, dell’innamoramento sottolinea: “Quello è come la cronometro. Una condizione estatica che purtroppo dura poco”.