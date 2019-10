Antonella Mosetti è apparsa bombastica all’inaugurazione della nuova boutique di Philipp Plein a Roma. La showgirl 44enne ha scelto un abitino rosa con scarpe abbinate sulle stesse tonalità per l’evento, che si è svolto a Via del Babuino, nel cuore del Tridente romano. Per lei il tempo sembra non passare mai: davanti ai fotografi, che quando è passata hanno scattato a raffica, si è mostrata in splendida forma.

Antonella, che è mamma di Asia Nuccetelli, 23 anni, ha recentemente spiegato che il suo aspetto non è stato alterato eccessivamente dal chirurgo estetico e che lei nel corso del tempo è ricorsa pochissimo al bisturi. Parlando di tutte le offese che le vengono rivolte online e di chi l’accusa di essersi stravolta con l’aiuto della medicina, ha recentemente detto: “Ho trasformato, negli anni, gli attacchi di questi haters in messaggi positivi. Vuol dire che sto facendo bene e sto curando bene la mia immagine. Io sono una persona serenissima, mi sono rifatta pochissimo. Continuo a mettere i miei video da quando avevo 18 anni ad oggi che ne ho 44”.

Scritto da: la Redazione il 18/10/2019.