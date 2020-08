Antonella Mosetti ha il Coronavirus: 'Sento poco sapori e odori'

Si allarga sempre di più la schiera dei famosi che hanno contratto il Covid-19 durante le vacanze. Antonella Mosetti è positiva al Coronavirus. La showgirl 45enne lo rivela nelle sue IG Stories: all’esame sierologico la sensuale mora era risultata negativa, ma il tampone le ha rivelato l’amara verità.

"Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa e ho fatto subito l'esame sierologico che è risultato neativo. Ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che è per l'appunto uscito positivo. Quindi sono in autoquarantena da qualche giorno. Vi chiedo di fare i controlli perché non si può essere indifferenti di fronte a questo virus. Io sono asintomatica. Sento solo pochissimo gli odori e i sapori, ma c'è gente che sta davvero male. In questi casi ci vuole un gran rispetto per il prossimo”, scrive in un lungo post la Mosetti.

In una serie di video condivisi poi Antonella racconta di aver voluto dare notizia della sua positività per far sì che tutti quelli entrati in contatto con lei in vacanza si sottopongano al tampone. “Mi state chiedendo i vari sintomi che ho. Ho preso la forma più lieve di questo virus perché sono asintomatica. Non ho febbre, non ho tosse. Ho solo un po’ di stanchezza e sonno, non sento molto i sapori e non sento gli odori. Questo è stato il segnale di allarme che mi ha spinto a fare il tampone. Ho fatto questa dichiarazione perché molte persone che erano con me in Sardegna le vedo continuare ad andare in giro, non hanno fatto ancora niente, quindi potrebbero attaccarlo alle persone più anziane e deboli”, sottolinea.

Antonella Mosetti controlla le sue condizioni di salute con il pulsossimetro che serve a misurare la quantità di ossigeno che si ha nel sangue. E’ essenziale, quindi, per valutare il grado di funzionalità respiratoria di un individuo. Abbastanza serena, aspetta in isolamento che tutto passi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/8/2020.