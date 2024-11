Antonino Spinalbese, papà della figlia di Belen, mostra il nuovo tatuaggio sulla pancia che gli ha fatto la sua nuova fidanzata: guarda

A incidere sull’addome il nuovo disegno è stata Ainhoa Foti Rodriguez, 26 anni

I due sono una coppia dallo scorso gennaio, anche se sono usciti allo scoperto definitivamente a maggio

Antonino Spinalbese ha voluto che fosse la donna che ama a inciderglielo sulla pelle. Il parrucchiere, papa di Luna Marì, la seconda figlia di 3 anni di Belen Rodriguez, mostra il nuovo tatuaggio che ha voluto sulla pancia, in zona addome per la precisione. Glielo ha fatto la sua nuova fidanzata, Ainhoa Foti Rodriguez, 26 anni. I due stanno insieme almeno dallo scorso gennaio, quando sono stati paparazzati per la prima volta. Sono usciti definitivamente allo scoperto via social a maggio.

Il 29enne in un post tagga la ragazza nata a Genova e mostra il disegno desiderato e ora per sempre su di lui, uno scheletro che balla. “Vivrò il prossimo livello così”, scrive. In alcune storie si fa vedere insieme ad Ainhoa che lo fotografa illuminando il tattoo con un faro per gli shooting.

Ainhoa è una tatuatrice molto apprezzata. In passato modella di alcuni famosi brand di abbigliamento e intimo, nel 2020 ha intrapreso questa nuova carriera. E’ anche socia e designer di un marchio di vestiti. I due si sarebbero incontrati per la prima volta nel 2021, quando lui si fece tatuare sulla sua pelle Amore e Psiche, un tatuaggio fatto per l’ex Belen. Lei lavora, proprio come allora, da Sir. Edward Studio, in Corso Magenta a Milano.