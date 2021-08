Antonino Spinalbese celebra il primo anno insieme a Belen: foto

Antonino Spinalbese celebra nelle sue storie su Instagram il primo anno insieme a Belen. L’ex hair stylist 26enne condivide una foto in cui si vede l’impronta di un bacio, lasciata dal rossetto rosso, su una camicia, la sua, bianco candido, indumento che evidentemente non ha mai lavato dal loro primo incontro, e scrive: “365 giorni fa Belen Rodriguez”. Tagga l’argentina, sua compagna: per la prima volta rivela il giorno in cui si sono messi insieme, era il 4 agosto 2020.

E’ trascorso solo un anno, il primo, Antonino e Belen festeggiano il primo anniversario da genitori: il 12 luglio scorso è nata Luna Marì, la secondogenita della showgirl, già mamma di Santiago, 8 anni, avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Il loro legame è andato subito in crescendo. Belen e Antonino hanno corso, inebriati da un sentimento che li ha travolti. Erano gli ultimi giorni di agosto dello scorso anno quando il settimanale Vero pubblicò alcune immagini della Rodriguez avvinghiata a lui mentre si scambiavano un ardente bacio a Milano. Erano usciti con alcuni amici in una città semideserta: prima al Caffè Radetzky e poi al ristorante argentino El Porteno.

Prima per Belen c’era stato un fugace flirt con Gianmaria Antinolfi. Poi aveva per caso conosciuto Antonino, aveva urgenza di farsi rimettere a posto la chioma e lui, che lavorava da Aldo Coppola, era arrivato in suo soccorso. Da quel momento in poi tantissime cose sono cambiate. Spinalbese ha lasciato il lavoro da parrucchiere: ora vuole specializzarsi nella fotografia, la sua passione. Con Belen ha creato la sua famiglia, entrando come un ciclone nella vita della donna. La sua, quella che spera per sempre al suo fianco.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/8/2021.