Come promesso ecco arrivare il dolcissimo gender revela party: Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli svelano se avranno un maschietto o una femminuccia. Le immagini le condividono sul entrambi i loro profili social: dalla scatola che aprono insieme volano via dei palloncini color rosa. La cicogna porterà loro una bambina.

La 28enne e il 34enne erano impazienti di conoscere il sesso del nascituro, frutto di un amore nato a Uomini e Donne e consolidato dal tempo. Andrea non contiene l’emozione: quando vede i palloncini rosa salta e applaude gioioso, poi bacia la compagna in dolce attesa. Desiderava moltissimo il fiocco rosa.

Arianna nei giorni scorsi aveva confidato sul compagno: “Dopo aver scoperto il sesso partirà il divorzio perché partiranno le lotte per le camerette: lui comprerebbe già tutto, io invece sono scaramantica e preferirei aspettare. Poi anche per il nome: non siamo d'accordo sul nome, ci scanniamo già da mesi. Lui vorrebbe già averlo scelto, poi non abbiamo un nome che piace a entrambi".

Cerioli un mese fa ai follower aveva confessato che, nel caso fosse stata femmina, non avrebbe chiamato la bimba come la mamma, morta nel 2014: “A me piace ricordarla ogni giorno, era mia mamma, sarà con me in ogni istante della mia vita. Non sento il bisogno di dare il suo nome a un'eventuale bimba. La mia bimba avrà il suo di nome, appena sarà in grado di capirmi le racconterò chi era e quanto ho amato la sua nonna”.