Miriam Leone al quinto mese di gravidanza incanta il Festival di Venezia sul red carpet col pancino: foto

L’attrice adotta un look sognante all’evento Giorgio Armani

La 38enne arriva al Lido con marito Paolo Carullo: indossa un abito sottoveste del famoso stilista

Miriam Leone si regala il suo primo red carpet incinta. Al quinto mese di gravidanza la 38enne incanta il festival di Venezia con un pancino in primo piano e un look sognante firmato Giorgio Armani. L’attrice è tra gli ospiti di One Night Only in Venice, l’evento del famoso stilista.

Miriam arriva in laguna con il marito Paolo Carullo. Davanti ai fotografi si mette in posa raggiante ed eterea, elegante e chic. “La magia di una notte a Venezia con Giorgio Armani …grazie per le emozioni che abbiamo condiviso e per avermi voluta a questo evento speciale”, commenta sul social, dove condivide con i follower alcune foto della serata mondana.

Il suo è un pancino ben visibile. Lo slip dress celeste chiaro lo mette in evidenza. La Leone lo abbina a un lungo coprispalle ricamato. Ha lo sguardo tenero mentre si tocca il ventre. Porta i capelli raccolti e ha un make up luminoso, reso ancora più splendente dai gioielli griffati Bulgari con diamanti e rubini.

Miriam all'arrivo al Lido, prima della serata mondana

One Night Only è un evento itinerante creato per portare il mondo Armani in tutto il pianeta. Prima va in scena una sfilata del marchio all’Arsenale, poi un after party per i settecento invitati. Miriam si sente a suo agio ed è contenta della notte mondana al Lido. A Vanity Fair del bebè, annunciando il bebè in arrivo lo scorso inizio agosto, ha detto: “Sono felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso”.