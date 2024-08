L’attore Armie Hammer al verde: ''Vendo il pickup, non posso permettermi la benzina''

Il 38enne, protagonista di ‘Chiamami col tuo nome’, lo ha spiegato in un video social

Dopo le accuse e il crollo della carriera, ora ha difficoltà economiche

L’attore Armie Hammer non se la sta passando bene dal punto di vista economico.

La star americana, divenuta famosa soprattutto grazie al film del regista italiano Luca Guadagnino ‘Chiamami col tuo nome’, ha dovuto mettere in vendita il suo pickup che amava moltissimo perché non può permettersi di pagare la benzina.

Lo ha spiegato in un video condiviso su Instagram nelle scorse ore. Ha dovuto portare il mezzo da un concessionario che si occuperà di trovare un acquirente.

Armie Hammer, 38 anni, ha dovuto mettere in vendita il suo pickup perché non ha più i soldi per permettersi la benzina per il mezzo

Il 38enne, che negli scorsi anni è stato accusato tra l’altro di stupro, ma che ha sempre negato queste accuse, ha raccontato: “Sono tornato a Los Angeles da un paio di settimane, questo è il mio pickup”.

“Me lo sono comprato nel 2017 come regalo di Natale per me stesso”, ha aggiunto.

“Ho amato intensamente questo mezzo e l'ho portato in campeggio e attraverso il paese più volte e in lunghi viaggi on the road, ora l'ho portato per un ultimo viaggio da CarMax (un negozio di auto usate, ndr)”, ha continuato.

Il pickup di Armie

“Questa non è una pubblicità per CarMax. Lo faccio perché sto vendendo il mio pickup. Da quando sono tornato a Los Angeles, ho speso circa 4 o 500 dollari in benzina, e non posso più permettermelo. Non posso più permettermi la benzina”, ha sottolineato.

“Questo mezzo ha trasportato i bambini a casa dall'ospedale e tanto altro. Viaggi incredibili, ma sapete una cosa? Va bene così”, ha proseguito.

“Ho una nuova macchina. È piccola. È ibrida. Probabilmente spenderò circa 10 dollari di benzina al mese e questo è quanto. Sono nuovi inizi. Domani è il mio compleanno”, ha concluso.