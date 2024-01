Si fa gli autoscatti senza niente addosso davanti allo specchio

L’attrice copre le parti intime con alcune emoticon: sfida la censura su Instagram

Asia Argento torna a provocare. L’attrice si mostra completamente nuda a 48 anni. Si fa gli autoscatti senza niente addosso davanti allo specchio. Sfida la censura su Instagram, anche se copre le parti intime con alcune emoticon. A commenti degli scatti cita un verso della canzone dei The Clash, “Straight to Hell”. “Go straight to hell boy”, scrive. Tradotto: “Vai dritto all’inferno ragazzo”. Le foto in pochissimo tempo infiammano il social.

Asia Argento si mostra completamente nuda a 48 anni: le foto infiammano il social

L’attrice si fa vedere come mamma l’ha fatta, tatuaggi compresi. I ‘like’ piovono. "Non male.... non male!”, le scrive un fan. “E le 20enni mute”, sottolinea un altro, apprezzando il fisico longilineo e perfetto di Asia. “Una dea intramontabile”, le aggiungono ancora.

Altri però, non capiscono il suo gesto e sottolineano: “Ovviamente da uomo non posso che apprezzare, però mi chiedo: ‘Perché? Che senso hanno queste provocazioni? Che messaggio vuoi mandare?’”. C’è poi chi la applaude e conclude: “Solo Asia Argento può permettersi queste foto senza risultare volgare. Sei sempre la più rock!”.

Si fa gli autoscatti senza niente addosso davanti allo specchio

La Argento, mamma di Anna Lou, 22 anni, nata dalla relazione con Morgan, e Nicola 15 anni, avuto dall’ex marito, il regista Michele Civetta, non chiarisce nel motivo per cui ha deciso di immortalarsi così. Tra i protagonisti della serie Prime Gigolò per caso e la fiction Rai La Storia, recentemente ha detto di non temere affatto gli anni che passano. Anzi.

L’attrice copre le parti intime con alcune emoticon: sfida la censura su Instagram

Sobria da tempo, lontana anche dalle droghe, single per scelta, Asia si impegna molto nello sport. “Vorrei essere più muscolosa, però non posso per esigenze di lavoro. Ma mi dedico allo sport tutti i giorni, anche perché libera endorfine e mi fa stare bene. D’altra parte, sono single e felice di esserlo, per cui non posso contare sul benessere derivante dal sesso”, ha sottolineato a Gente. I risultati dell’allenamento non innegabili. E’ al top della forma.