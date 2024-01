Andrea Cerioli fa una dolce dedica d'amore alla compagna incinta per il quinto anniversario, lei mostra il pancione: foto

Il 34enne ha occhi solo per Arianna Cirrincione che aspetta la loro bimba: si chiamerà Allegra

La 28enne fa vedere le sue forme da mamma senza nulla addosso davanti allo specchio di casa

Andrea Cerioli non riesce ad aspettare il 12 gennaio. Oggi sono 5 anni d’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne, ex gieffino ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi sul social fa una dolce dedica d’amore alla compagna incinta per il loro quinto anniversario. Il 34enne ha occhi solo per Arianna Cirrincione che aspetta la loro bimba: si chiamerà Allegra. La 28enne è felice e sul social mostra il pancione. La gravidanza è ormai agli sgoccioli, il parto vicinissimo.

“Lo so, é domani - scrive Andrea - Ma sai che non so aspettare, é più forte di me. Ti volevo solo dire grazie… Grazie perché mi hai reso un uomo migliore. Sei tutto quello che ho sempre desiderato nella vita. Grazie. Vi proteggerò per sempre. 12.1.19-12.1.24”.

I due sono diventati una coppia proprio al dating show di Maria De Filippi e non si sono più lasciati. Cerioli è pazzo di Arianna. La mostra sul suo profilo anche in biancheria intima e commenta: “Dato che non ti piaci mai, mai… Dato che non sei incinta tutti i giorni, dato che per me sei bellissima… La metto io… che per me sei uno spettacolo! Manca pocooooo”.

La Cirrincione prende coraggio e osa. Sul suo profilo posta uno scatto in cui è nuda, senza niente addosso, escluso l’asciugamano che porta arrotolato in testa. Deve essere appena uscita dalla doccia e si mette in posa davanti allo specchio, coprendo con le mani le parti intime: mostra le forme da mamma. A commento solo un cuore.

La gravidanza è oramai agli sgoccioli: manca pochissimo al parto

I due hanno rivelato il nome della bimba che nascerà in occasione del Natale. “Sei e sarai la ragione della nostra vita - ha sottolineato Cerioli - sperando che questo nome possa essere il miglior riassunto della tua vita… Buon Natale amore mio”. Il nome è stato immortalato sul sacchetto che la mamma porterà in ospedale. La neonata avrà le stesse iniziali dei genitori, AC.