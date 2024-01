Dalle Maldive a Dubai: Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre in viaggio insieme in giro per il mondo

L’ex calciatore 47enne negli Emirati Arabi per un torneo di padel con altri famosissimi ‘colleghi’

La compagna 35enne è instancabilmente al suo fianco: si divertono un mondo

Chi pensava che le vacanze fossero finalmente finite, dovrà ricredersi. Francesco Totti e Noemi Bocchi volano dalle Maldive a Dubai. Sono sempre in viaggio insieme in giro per il mondo, senza prendersi una tregua. In realtà l’ex capitano della Roma è partito alla volta degli Emirati Arabi con la compagna 35enne per partecipare a un prestigioso torneo di padel, lo sport di cui ora è un vero appassionato. La competizione, iniziata lo scorso 9 gennaio, si concluderà il giorno 14. Insieme a lui ci sono altri suoi ‘colleghi’ famosissimi.

Noemi nelle sue IG Stories condivide uno scatto insieme al 47enne: i due gustano un rigenerante cocktail al bar. La 35enne mostra pure il compagno spensierato e divertito, mentre scherza con lei. E’ in pausa da un match. Nella foto di gruppo del torneo Francesco posa insieme a Vincent Candela, Bobo Vieri, Dario Marcolin, Fabio Cannavaro e altri. Tutti si scontrano per conquistare il trofeo in palio, questa volta, però, non a suon di gol, ma di set.

La 35enne mostra il 47enne mentre si diverte

Totti e la Bocchi erano andati alle Maldive insieme ai figli della donna, Sofia e Tommaso. Con loro anche i genitori di Melissa Monti, fidanzata col primogenito dell’ex calciatore e Ilary Blasi, Cristian. Sono rimasti sull’isola dell’atollo dell’Oceano Indiano una decina di giorni. Poi, appena tornati a Roma, giusto il tempo di disfare le valige e farne altre, ed eccoli a Dubai.

Francesco a cena con altre vecchie glorie del calcio, invitati a scontrarsi in campo a suon di set

C’è chi si aspetta molto dalla nuova udienza di separazione in tribunale, prevista per il prossimo 24 gennaio. Francesco però non pare affatto preoccupato. La Blasi idem: è tutta presa dal lancio del libro “Che stupida”, in cui dirà altro sull’addio dal marito, che sta capitalizzando al meglio.