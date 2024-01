Brigitta Boccoli e Stefano Orfei per la prima volta col figlio 15enne Manfredi in tv: guarda

Il ragazzo non sa quasi nulla del passato artistico della madre, famosa sin da giovanissima

La 51enne: “Devo confessare una gelosia che ho. Lui sa tutto della famiglia Orfei, è solo Orfei”

Brigitta Boccoli e il marito Stefano Orfei, figlio di Moira, arrivano in tv col figlio Manfredi. E’ la prima volta del ragazzo in tv. La 51enne e il 58enne, sposati dal 2008, genitori anche di Brando, venuto al mondo nel 2019, insieme al primogenito ricordano la famosa nonna. A La Volta Buona la padrona di casa Caterina Balivo si rivolge spesso all’adolescente. “Lo sai che tua madre era famosa alla tua età? A 15 anni era già una stella della televisione”, gli sottolinea. Manfredi fa un sorrisino imbarazzato. La madre interviene e rivela: “Lui è solo Orfei. Non sa quasi niente di me”.

Manfredi è informatissimo sul passato della sua famiglia paterna. Adora il circo e non lo nasconde. Quando la Balivo gli precisa che la mamma Brigitta già a 15 anni, la sua età, era conosciutissima dal pubblico, rimane un po’ perplesso. “Devo confessare una gelosia che ho - svela la madre - Lui sa tutto della famiglia Orfei, è solo Orfei. Manfredi su Internet guarda solo video del circo, di Moira, di Stefano. Sua mamma zero”.

La conduttrice, così, fa partire un filmato che racconta alcune delle tappe della carriera della Boccoli in televisione. C’è anche uno spezzone di Don Matteo, in cui l’attrice e showgirl, sorella di Benedicta, 57 anni, recita con Terence Hill. All’uscita della clip Manfredi, seduto in studio tra i due genitori, rivolgendosi alla mamma, esclama: “Non sapevo che avevi fatto un film con Terence Hill!”. “Vedi, non sai nulla di me, l’hai confermato”, replica Brigitta.

La Boccoli poi, parlando con Caterina, aggiunge: “Ti ho detto che vive per il circo. Lui vorrebbe uscire di qui e andare al circo. Domani mattina non vorrebbe andare a scuola, ma al circo. Però devo dire che è molto bravo: quando lo vedo al circo lui non ha 15 anni, ma 50”.

Manfredi conferma la passione travolgente. In un numero balla sugli elefanti. “Gli applausi del pubblicano mi caricano e mi anno adrenalina e soddisfazione”. La presentatrice vuole anche sapere come abbia preso l’arrivo del fratellino che ora ha solo 4 anni. “E’ stato strano, ma molto bello”, commenta lui. Il papà sottolinea: “Riesce a gestirlo tranquillamente”.