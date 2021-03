Aurora Ramazzotti: 'Io vittima di Cat Calling'. Ecco cos'è

Aurora Ramazzotti sbotta sul social, nelle sue IG Stories. Sta finendo di fare la sua corsetta quotidiana di allenamento, ma qualcosa la fa arrabbiare moltissimo. “Io vittima di Cat Calling”, sottolinea. E spiega anche cos’è.

“Voglio dirvi una cosa seria. Ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora il fenomeno del Cat Calling? E pure di frequente”, esclama Aury. E aggiunge: “Se non sapete cos’è vi lascio la definizione qui”.

“Il Cat Calling è un fenomeno che ha come oggetto complimenti di cattivo gusto rivolti per strada a donne giovani. Il fenomeno è in crescita e condiziona molte ragazze che non si sentono più libere di camminare per strada e indossare ciò che vogliono”, si legge nello screen postato dalla 23enne.

“Sono l’unica che ne è vittima costantemente, nonostante io sia una che si veste un po’ da maschiaccio? Appena mi metto una gonna o come in questo caso mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo perché fa un cacch*o di caldo, devo sentire i fischi, i commenti sessisti. Mi fa schifo!”, chiarisce senza peli sulla lingua la Ramazzotti.

E’ fuori di sé. Aurora Ramazzotti ribadisce la sua posizione senza alcun problema: “Mi fa schifo e se sei una persona che lo fa e stati vedendo questa storia perché ti arriva in qualche modo, sappi che fai schifo. Penso di parlare per tutti”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/3/2021.