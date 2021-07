Aurora Ramazzotti: ''Ecco perchè ho scelto Sara Daniele come sorella''

Aurora Ramazzotti parla a cuore aperto del legame speciale con Sara Daniele, la figlia di Pino, a cui è legata da un’amicizia solida e intensa. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, 24 anni, al Corriere della Sera spiega perchè ha scelto proprio Sara, 25 anni come ‘’sorella’’.

‘’Mi ha colpita la sua simpatia unica: romanaccia, senza peli sulla lingua. Mi ha fatto sentire meno in difetto con la mia rozzaggine’’. Non solo: ‘’Quando vuole bene a una persona è una certezza. E ha la capacità di non dare troppa importanza alle cose che non l’hanno: le ho sempre invidiato la leggerezza’’. Un legame speciale confermato anche dalla Daniele: ‘’Aurora è un’anima pura, è più di un’anima gemella: ci siamo scelte come sorelle. Nel periodo più difficile della mia vita è riuscita a scavalcare un muro impenetrabile e di questo le sarò sempre riconoscente: Aurora non mi chiedeva semplicemente come stavo, lei stava male con me’’.

Amiche da dodici anni, condividono la passione per i viaggi e la musica, ovviamente: ‘’Siamo cresciute a pane e musica. Siamo state grandissime fan degli One Direction, andavamo ai loro concerti, facevamo gli appostamenti fuori dall’albergo’’. Hanno sempre cantato insieme, ma ‘’non ci siamo mai sognate di incidere un disco. Nessuno dei nostri padri era molto per la quale... Io non mi sono mai sentita all’altezza; Sara è molto più brava di me a cantare, ha una tecnica incredibile senza aver studiato, ma è timida. Non a caso adesso lavora dietro le quinte in una casa discografica’’.

La scomparsa di Pino Daniele ha rafforzato ulteriormente il loro rapporto: ‘’Quando è successo - spiega Aurora- è stato talmente inaspettato che ho sentito di doverla proteggere. Ho cercato di accoglierla ancora di più nella mia famiglia. È stata dura per lei: doppio funerale, tutti che volevano vedere, toccare, dare l’ultimo saluto al suo papà privato, gli sconosciuti che la fermavano per strada per le condoglianze riaccendendo un dolore perenne. Le riconosco come un pregio il fatto di non aver mai avuto paura a entrare in contatto con i suoi sentimenti’’.

Entrambe ora sono fidanzatissime. La Ramazzoti con Goffredo Cerza, conpagno di classe di Sara. La Daniele invece sta con Marco, conosciuto proprio grazie ad Aurora.

Scritto da: La Redazione il 19/7/2021.