Aurora Ramazzotti col figlio neonato Cesare nel marsupio al supermercato: foto

La 26enne porta il piccolo nato il 30 marzo con lei nella fascia

Nelle storie replica a chi le ha puntato il dito contro per un post

Aurora Ramazzotti non lascia il suo adoratissimo bebè. Anche a fare la spesa va col figlio Cesare al supermercato. Porta il neonato nel marsupio, anzi, più propriamente nella fascia, in questo modo il piccolo nato il 30 marzo scorso dorme dolcemente accanto al petto della madre, impegnata ad acquistare prodotti per la casa e il cibo.

Aurora Ramazzotti col figlio neonato Cesare nel marsupio al supermercato

Aury condivide sul suo profilo due foto che la immortalano nel market così col bimbo e scrive: “Vicini, vicini”. Sorride entusiasta e tenera, in tenuta casual: si sente stanca ma felice. Nelle sue storie, poi, la 26enne, non rimane in silenzio e replica a chi le ha puntato il dito contro per un post precedente pubblicato si Instagram.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, facendosi vedere mentre gustava una spremuta d’arancia al bar, seduta a un tavolo all’aperto a Milano, aveva scritto ironica: “Ora d’aria per mami”. Immediatamente le sono arrivati commenti non piacevoli. Anzi, critiche feroci. “Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto: ‘Ora d’aria’. Qualcuno ha pensato che intendessi che ho lasciato il bambino e so’ andata a farmi i fatti miei in giro. Allora sono partiti i soliti commenti un po’ inutili sul fatto che loro invece non se la sono mai presta ‘sta benedetta ora d’aria. E ora stiano tutti litigando, rivendicando il diritto di una mamma di fare un po’ quello che le pare (sacrosanto direi)”, controbatte lei.

“La cosa più divertente è che ho scritto ‘ora d’aria’ perché sono uscita di casa. Ma Cesare era proprio di fianco a me, quindi stanno litigando per niente”, sottolinea Aury. E aggiunge: “Poi un giorno magari parleremo del fatto che, se si ha la possibilità e la voglia di farlo, prendersi del tempo per sé è importante per la salute mentale”.

La Ramazzotti infine chiarisce: “Penso che qualsiasi madre abbia già un senso di colpa intrinseco che non necessita del carico da 100 della ‘sciura’ di turno che dice: ‘Mio figlio ha 21 anni e io ancora non ho preso un’ora d’aria’”. Rivolgendosi alla follower ‘colpevole del misfatto, controbatte: “Ok Karen, sono scelte. 5 minuti per scrivere ‘sta minchia*a li hai trovati però, a ‘sto punto potevi fare stretching che ossigena il corpo”.